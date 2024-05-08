Новый гибридный V-8 двигатель Bentley превосходит W-12

Британская марка Bentley объявила о завершении эпохи двенадцатицилиндрового двигателя W-12. Новинка - кабриолет Batur - станет последним произведением с этим громадным двигателем. Что ждет нас дальше? Сокращенный и электрифицированный поршневой двигатель. Роскошный бренд из Крю анонсировал "Ультра-производительный гибрид" как свой новый флагманский силовой агрегат.

Гибридная установка, заменяющая знаменитый 6,0-литровый битурбированный двигатель, основана на бензиновом V-8. Несмотря на четыре цилиндра меньше, новый внутренний сгорания обещает выдавать еще большую мощность. Однако это верно лишь при учете электромотора. Bentley заявляет, что совокупная мощность превысит 740 л.с., доступные в моделях Batur Coupe/Convertible. Таким образом, это дополнительно 89 л.с. по сравнению с моделями Flying Spur Speed и Continental GT Speed.

Точное значение крутящего момента не уточняется, но число будет четырехзначным. Bentley говорит о 1 000 Нм, что составляет 738 фунт-футов. Он будет доступен в более широком диапазоне оборотов по сравнению с уходящим W-12. Напомним, что у Batur имеется 738 фунт-футов крутящего момента в диапазоне от 1 750 до 5 000 об/мин.

Bentley утверждает, что Ультра-производительный гибрид станет "самым динамичным, отзывчивым" силовым агрегатом в истории. Он также будет "самым эффективным" благодаря гибридной технологии. Неизвестный аккумуляторный блок обеспечит запас хода на 50 миль на электричестве. Это значение основано на цикле WLTP, поэтому эквивалентная оценка EPA скорее всего будет ниже.

Новый аппарат, названный гибридным V8 с акцентом на производительность, не будет первой электрифицированной установкой у Bentley. 2,9-литровый гибридный V6 существует уже несколько лет. В Flying Spur этот PHEV оценивается в 536 л.с. и 553 фунт-футов крутящего момента в сумме.

Bentley будет использовать Ультра-производительный гибрид в новой линейке "ежедневных суперкаров" без W-12. Старый двигатель был выпущен в 105 000 экземплярах за последние 20 лет, в течение которых его мощность выросла почти на 40 процентов. Расход топлива снизился на 25 процентов, но новый гибридный V8 нацелен на достижение еще большей эффективности.

Вселенская эра электромобилей была отложена. Изначально Bentley планировала предлагать только электромобили с 2030 года, но новая цель - 2033 год. Кроме того, первая модель с нулевыми выбросами задерживается на год. Ее планируется представить в конце 2026 года, а отправить заказчикам - в 2027 году.

Bentley - не единственный премиальный бренд из группы Volkswagen, который постепенно отходит от двигателей большого объема. Audi уже убила V-10, убрав с производства суперкар R8. Lamborghini последует ее примеру позже в этом году с заменой Huracan на гибридный V8. Однако у компании Sant'Agata Bolognese все еще остается мощный V-12 в модели Revuelto.

Volkswagen отказалась от В8 дизеля для Touareg несколько лет назад, и то же самое сделала Bentley, прекратив выпуск TDI-версии Bentayga с тем же 4,0-литровым битурбированным двигателем. Bugatti заканчивает производство Chiron и его мощного W-16, но следующий гиперкар от Molsheim будет оснащен вновь разработанным V-16 гибридным двигателем.

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