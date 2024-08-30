Mercedes EQS будет заменен электрическим S-классом

Компания Mercedes планирует представить следующее поколение модели S-Class с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими приводами. Это означает, что EQS исчезнет после одного поколения, но не без того, чтобы не пройти серединный рестайлинг. Текущая S-Class также будет обновлена до следующего поколения модели.

Важное заявление сделал генеральный директор Mercedes Ола Калленюс в интервью с Autocar: "В будущем будет две модели S-Class – с двигателями внутреннего сгорания и электрическими двигателями." Глава в Штутгарте также заявил, что бензиновые и электрические версии флагмана будут иметь схожий дизайн как снаружи, так и внутри. Однако, в отличие от BMW 7 Series и i7, у S-Class, по данным британского журнала, не будет такой же платформы.

Предполагается, что S-Class без двигателя внутреннего сгорания будет построена на архитектуре MB.EA Large, в то время как модель с бензиновым двигателем будет основана на обновленной версии текущего оборудования MRA. В конце июня Калленюс опроверг слухи о прекращении разработки платформы MB.EA, заявив, что ее разработка "идет на высокой скорости". В новом интервью с Autocar он снова опроверг этот отчет: "Мы уже планируем с MB.EA Large." В середине мая немецкое издание Handelsblatt заявило, что новая архитектура для электромобилей следующего поколения была отменена.

Имея различные платформы, мы предполагаем, что S-Class с двигателем внутреннего сгорания и электрическая версия не будут практически идентичны как BMW 7 Series / i7. Седаны, вероятно, будут иметь разные пропорции, поскольку отдельная электрическая платформа typично позволяет инженерам увеличить межосевое расстояние после сокращения вылетов. Благодаря отсутствию необходимости размещать части двигателя, конструкция значительно улучшается, поэтому электромобили обычно более просторные, чем аналогичные по размеру автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Тем не менее, две флагманские модели Mercedes, вероятно, будут иметь больше общего по сравнению с текущей S-Class и EQS. Последний был широко критикован за свой неуклюжий внешний вид, и мы надеемся, что это изменится после ухода EQS. Пока рано говорить, работается ли над подобной стратегией для следующего поколения E-Class, но EQE также не является красивым автомобилем.

Autocar говорит, что создание новой S-Class с двигателями внутреннего сгорания приведет к появлению следующего поколения E-Class с двигателями внутреннего сгорания, и что и тот, вероятно, породит полностью электрическую производную для замены EQE. Поскольку E и S имеют схожие механические характеристики, финансово целесообразно повторить стратегию более крупной модели, распределяя затраты на разработку по более широкому спектру моделей.

Тем временем, у EQS запланирован рестайлинг в 2025 году, в то время как текущая S-Class будет обновлена в 2026 году. На данный момент ничего не является официальным, но полагают, что EQS перейдет на электрическую архитектуру 800 В для значительно более быстрых времен зарядки. Это может занять всего 21 минуту, чтобы зарядить батарею с 10% до 80%.

Кроме того, новая химия может увеличить запас хода. Начиная с модельного года 2025, у EQS было увеличено ёмкость батареи с 108,4 кВт·ч до 118 кВт·ч, что привело к диапазону WLTP в 511 миль. В Соединенных Штатах самый эффективный 2025 EQS оценивается в 371 милю.

В конце июня Калленюс сообщил, что компания тратит "намного больше" на S-Class по сравнению с серединным циклом обновления: "Мы вложили намного больше в обновление модели новой S-Class с двигателем внутреннего сгорания, чем мы обычно тратим на рестайлинг."

Ожидается, что существующие флагманы с двигателями внутреннего сгорания и электрическими приводами будут заменены около 2030 года унифицированной S-Class. Тем временем 2024 год не был благосклонен к этим двум автомобилям. Продажи S-Class упали почти на 37% в первом квартале. Цифры за второй квартал не были раскрыты, но известно, что комбинированные продажи S-Class, EQS, EQS SUV и GLS снизились на 23% во втором квартале года. Из-за слабого спроса производство S-Class сократилось до одной смены, что поставщик назвал "катастрофой".

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