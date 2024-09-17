Концепция Lotus Theory 1 с дикими дверями и центральным положением сиденья

Компания Lotus представила новую концепцию под названием Theory 1. Это электрический спортивный автомобиль с мощностью в 987 лошадиных сил, полным приводом и целевым весом менее 3500 фунтов.

Журнал Wired получил эксклюзивный доступ к Theory 1 до его официального дебюта во вторник, раскрыв все детали нового электрического суперкара.

Дизайн Theory 1 призван отразить будущую концепцию дизайна Lotus. Он вдохновлен моделью Esprit, с острым профилем клина, определенным носовым клинком и тонкими фарами в форме бумеранга. Есть обтекаемая форма, напоминающая о среднемоторном дизайне Esprit, но задняя часть абсолютно непохожа: с ультратонкими задними фарами, высоким выдвижным спойлером и огромным диффузором. Самое интересное – это двери, открывающиеся, распахиваясь назад и вверх, что-то вроде обратного движения дверей Koenigsegg.

У основания Theory 1 находится углепластиковая коробка с тремя сиденьями: центральное для водителя и по одному сиденью по обе стороны для пассажиров, нечто похожее на конфигурацию сидений в McLaren F1. Однако сходство заканчивается здесь. В салоне есть головной дисплей и экраны рядом с каждой передней стойкой вместо боковых зеркал. К странностям можно отнести надувные модули, встроенные в ткань сидений, дверей и рулевого колеса, предназначенные для массажа пассажиров и обратной связи к водителю. Даже динамики встроены в подголовники каждого сиденья, используя 3D-напечатанную решетчатую структуру.

Самая интересная часть интерьера Theory 1 – это кнопки "по требованию". Созданные с помощью "реактивной ткани", они могут появляться при необходимости и исчезать, когда это не требуется.

"Технология доступна только в моменты, когда вам это нужно, а затем исчезает, как кнопки по требованию", – сказал управляющий директор MotorSkins Факундо Гутиеррес журналу Wired. "Например, вы ведете машину, и сзади вас едет другая машина. [Ткань сиденья] может дать вам нежный толчок по плечу. Или вы получаете телефонный звонок, и кнопка появляется для вас, чтобы принять вызов".

В основе Theory 1 лежит аккумуляторная батарея емкостью 70,0 киловатт-час, от которой Lotus надеется получить запас хода в 250 миль. Компания также прогнозирует разгон до 62 миль в час менее чем за 2,5 секунды и максимальную скорость 200 миль в час. Рейтинг в 987 лошадиных сил значительно меньше, чем у другого электрического суперкара Lotus, Evija с 2000 лошадиных сил. Этот автомобиль также весит примерно на 660 фунтов меньше, чем Evija, что говорит о том, что компания снова ориентируется на свои базовые принципы легких спортивных автомобилей, по крайней мере, относительно эпохи тяжелых электромобилей.

"Был этот период максимализма, когда людям приходилось постоянно удивлять, превосходить друг друга, идти выше, выше, выше", – сказал вице-президент по дизайну Бен Пейн журналу Wired. "И я думаю, что мы достигли точки, где это становится плато с точки зрения стиля и демонстрации технологий. Мы не участвуем в безумной гонке цифр с этой машиной".

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