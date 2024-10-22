Kia Niro Tri-Fuel - необычный гибрид с огромным запасом хода

Если у вас серьезные проблемы с дальностью поездок, то полностью электрический автомобиль, вероятно, не самый подходящий выбор. Гораздо разумнее взять гибрид, особенно если вы часто совершаете дальние поездки и не хотите беспокоиться о разрядке батареи. После того, как Subaru выпустила гибридный Crosstrek, способный проехать 621 милю до заправки, Kia обещает преодолеть планку в 1 000 миль своим электрифицированным компактным кроссовером.

Niro Tri-Fuel – это не просто обычный гибридный кроссовер, хотя он выглядит моментально знакомо. Это потому, что он также работает на сжиженном нефтяном газе благодаря баку для СУГ, установленному под полом багажника, где обычно находится запасное колесо. Бак для СУГ может вместить 10,5 галлона (40 литров), а бензобак – 11,1 галлона (42 литра).

Фото: Motor1.com

С двумя полными баками Niro Tri-Fuel может проехать около 1 000 миль (1 600 километров) – дальность, о которой электромобили могут только мечтать. Даже большинству дизелей будет сложно достичь этой цифры, если вы не являетесь поклонником гипермайлинга. И это еще лучше, поскольку выбросы CO 2 уменьшаются на 6% по сравнению с обычным гибридом. В Италии, где запущена эта версия, Kia заявляет, что это первый полностью гибридный автомобиль, который также может работать на СУГ.

Рядом с кнопкой запуска двигателя водитель нажимает кнопку, чтобы двигатель рабоал на СУГ и проверить оставшееся количество топлива. Атмосферный четырехцилиндровый двигатель производит 90 л.с. и работает с электромотором мощностью 43 л.с., который питается от батареи емкостью 1,32 кВт-ч. В совокупности они выдают общую системную мощность 126 л.с. и 195 фунт-футов (265 Нм).

Преобразование в работу на СУГ выполняется компанией газового оборудования BRC, входящей в состав Westport Fuel Systems Italia, но автомобиль по-прежнему имеет полную гарантию на семь лет / 93 205 миль (150 000 км). Kia провела расчеты и считает, что владелец может сэкономить до €5 000 ($5 410) на затратах на заправку.

Однако клиентам придется заплатить дополнительные €2 000 (почти $2 200) по сравнению с обычной моделью. Цены начинаются с €34 450 ($37 300) за базовую модель и достигают €39 200 ($42 400) за флагманскую комплектацию.