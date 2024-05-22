Внедорожник Jeep Avenger 4xe получает полный привод и поднятую подвеску

Необычно говорить о модели Jeep, которая не продается в Соединенных Штатах. Авенджер, маленький кроссовер, предназначенный только для европейского рынка и анонсированный в 2022 году, собирается на заводе Тыхы в Польше наряду с такими же моделями-сестрами, как Alfa Romeo Junior и Fiat 600. Первоначально он предлагался только с передним приводом, но теперь новая модификация 4xe гибрид добавляет то, что должно быть у всех Джипов: полный привод.

Сердцем Avenger 4xe стал крошечный 1,2-литровый бензиновый двигатель с мягкой гибридной технологией. Это трехцилиндровый турбированный агрегат, который развивает 136 лошадиных сил и передает мощность на колеса через шестиступенчатую роботизированную коробку передач. К двигателю внутреннего сгорания присоединены два электромотора, один спереди, другой сзади, каждый мощностью 28 л.с.

Фото: Motor1.com

Jeep утверждает, что новая гибридная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за девять с половиной секунды и достигать максимальной скорости 195 км/ч. При скоростях до 30 км/ч Avenger 4xe всегда работает в режиме 4x4 с равномерным распределением мощности между осями. Со скоростью от 30 до 90 км/ч он переходит на передний привод, но задний мотор всегда готов вмешаться в случае необходимости. Превысив скорость в 90 км/ч, задний мотор отключается для снижения расхода топлива.

4xe приносит и другие преимущества. Гибридная модификация также получает многорычажную заднюю подвеску и увеличивает дорожный просвет на 0,4 дюйма, теперь составляющий 8,26 дюймов. Углы въезда 22 градуса, спуска 35 градусов и устойчивости при движении по неровностям 21 градус - лучше, чем у обычного Avenger с передним приводом.

Фото: Motor1.com

Jeep утверждает, что более производительная версия способна преодолевать водные преграды глубиной до примерно 40 сантиметров. Чтобы усилить привлекательность, предлагаются режимы езды Snow, Sand & Mud, Sport и Auto. Кроме того, покупатели могут дополнительно приобрести шины для вседорожной езды, лучше всего подходящие для перемещения по сложному рельефу.

Фото: Motor1.com

Jeep укрепил внешний вид Avenger, предоставив 4xe массивные бампера с покрытием, устойчивым к царапинам. Крышные рейлинги и задний фаркоп идут в стандартной комплектации. Внутри сиденья обтянуты водонепроницаемым материалом, который, как утверждается, вдвое прочнее предыдущего. Сиденья также имеют специальное покрытие, облегчающее удаление пятен и грязи.

Jeep Avenger 4xe, не предназначенный для продажи в Америке, поступит в продажу в Европе в конце этого года. Он присоединится к уже доступным модификациям с мягкой гибридной установкой и полностью электрическими вариантами, которые предлагаются исключительно с передним приводом.