Hyundai RN24 - безумное электрокаре, которое обожает дрифтовать

Серия Rolling Lab от Hyundai началась в 2012 году и сосредоточилась на суперкаре среднемоторной компоновки, который к сожалению так и не был воплощен в серийный автомобиль. Несмотря на то, что в течение последнего десятилетия было выпущено несколько концепций. Высокопроизводительное подразделение N автопроизводителя перешло на электрическую установку для концепции RN22e, представленной в 2022 году. Теперь появился новый электромобиль, хотя мы растягиваем определение того, что представляет собой транспортное средство.

В основе RN24 лежит та же двухмоторная установка и батарейный блок, что и в Ioniq 5 N. Однако инженеры Hyundai избавились от остальной массивной кроссоверной конструкции и создали индивидуальную шасси, основанную на WRC. Несмотря на то, что колесная база короче на 13,3 дюйма (340 миллиметров), команда N все равно смогла уместить весь 84-кВт-ч батарейный блок после переустройства элементов.

Фото: Motor1.com

Радикальный электромобиль имеет каркас в стиле экзоскелета и минимум кузовных элементов, чтобы еще больше снизить лишний вес. Несмотря на строгую диету, предполагается, что концепция все еще весит около 4 144 фунтов (1 880 килограмм). По сравнению с Ioniq 5 N, RN24 избавился от примерно 772 фунтов (350 кг) лишнего веса. Если вам кажется, что кованые 19-дюймовые колеса в матовом черном цвете выглядят знакомо, то это потому, что они заимствованы у седана Elantra N. Сзади спойлер пришел из гоночных автомобилей Hyundai TCR.

Еще больше интересных вещей взято из запасов. Он использует систему управления приводом двигателя от WRC, позволяющую водителю использовать кнопки, установленные на рулевом колесе, для регулировки мощности, поставляемой электрическими моторами. Кроме того, есть настройки для изменения баланса мощности между двумя осями. Водитель также может модифицировать уровень чувствительности для ускорения и регенеративного торможения.

Охлаждение является адаптацией аппаратуры Ioniq 5 N, в то время как электронный ручной тормоз взят из WRC. В других местах управление крутящим моментом двигателя имитирует механическую установку i20 N Rally1. Кроме того, специальный режим ралли отражает систему полного привода бензинового хэтчбека, распределяя момент крутящего момента на все четыре колеса.

RN24 призван скользить по дороге, но также обладает отличной динамикой в прямой линии, требуя менее 3,4 секунды для разгона до 62 миль в час (100 км/ч) с нуля. На максимальной скорости он достигает примерно 149 миль в час (240 км/ч). Хотя он полностью электрический, вы определенно услышите его (искусственный) рев, пролетая мимо благодаря двум боковым динамикам в дополнение к паре внешних динамиков Ioniq 5 N. Сзади задние крылья служат звуковым ящиком.

Как можно предположить, Hyundai не собирается продавать эту облегченную конструкцию, но отмечает, что RN24 - это не просто испытательный автомобиль. Он "инициирует новые разговоры о высокопроизводительных электромобилях следующего поколения", которые последуют за Ioniq 5 N и предстоящим седаном Ioniq 6 N.