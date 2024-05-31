Женевский автосалон мёртв, и это навсегда

После 119 лет Геневский автосалон признан погибшим. Организаторы мероприятия объявили в пятницу, что они заканчивают шоу в Швейцарии «из-за текущих проблем отрасли и конкуренции».

С момента начала пандемии COVID-19 более четырех лет назад мероприятие столкнулось с серьезными трудностями. Коронавирус отменил выставку в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Когда она вернулась в 2024 году, только несколько автопроизводителей приняли в ней участие. Организаторы начали проводить дополнительную выставку в Катаре в 2023 году, которая будет продолжена. Она вернется в ноябре 2025 года.

Женева впервые приняла свой автосалон в 1905 году. Знаковое событие стало местом дебюта некоторых из самых культовых автомобилей отрасли. Jaguar E-Type, Porsche 917 и Audi Quattro - лишь немногие из легендарных автомобилей, которые сделали свои дебюты в Женеве. Lamborghini представила Countach с концептуальным релизом LP500, а в этом месте был организован запуск Ferrari LaFerrari более десяти лет назад.

Автосалоны испытывают трудности с привлечением автопроизводителей, и пандемия коронавируса не помогла. Уменьшающийся интерес и посещаемость заставили организаторов переосмыслить опыт выставки и попробовать новые подходы.

Международный автосалон в Северной Америке попытался изменить ситуацию, переместив мероприятие из непредсказуемого января Детройта на лето, чтобы привлечь больше посетителей. Однако ранее в этом году организаторы NAIAS объявили, что начиная с 2025 года они вернут выставку обратно в январь, чтобы снова конкурировать с CES.