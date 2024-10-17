Активная подвеска Ferrari F80 - это серьезное достижение. Вот почему

Мечта инженеров динамики транспортных средств - активная подвеска, и в прошлом году с Ferrari Purosangue она, наконец, стала реальностью для производственных автомобилей. Скоро Porsche последовала примеру с активной подвеской для Panamera и Taycan. Но с новым гиперкаром Ferrari мир, наконец, увидит полный потенциал этой замечательной технологии.

Прежде всего, краткое введение в активную подвеску. В основе этой системы лежит возможность оказывать воздействие на подвеску автомобиля независимо от внешних воздействий. Обратите внимание, что это не адаптивная система, которая может иметь функции, такие как регулируемая высота подвески или регулируемые амортизаторы. Эти системы просто реактивны и могут реагировать только на воздействия от дорожной поверхности или водителя; активная подвеска способна оказывать воздействие на подвеску независимо от этих воздействий.

Система Ferrari основана на оборудовании, разработанном канадским поставщиком Multimatic, амортизаторах True Active Spool Valve (TASV). Эти амортизаторы имеют 48-вольтный двигатель, связанный с шариковинтовым механизмом, который контролирует движение поршня. Каждый двигатель может приложить 5 килоньютонов (1 120 фунтов) силы в амортизатор почти мгновенно. Это позволяет использовать относительно мягкие пружины и устраняет необходимость в стабилизаторах поперечной устойчивости, поскольку за контроль за движениями кузова отвечают именно амортизаторы. Фактически, у вас есть подвеска, где каждое колесо полностью независимо от другого, и где можно полностью разделить характеристики комфортности и управляемости с одной стороны автомобиля на другую.

(Porsche Active Ride схож по применению, но вместо использования двигателей и шариковинтовых механизмов он использует гидравлические насосы для изменения уровня жидкости в каждом амортизаторе.)

Угол задней подвески Ferrari F80.

Такая система открывает массу невероятных возможностей. Например, система может оптимизировать нагрузку на каждое колесо независимо на всех этапах поворота, управляя центром аэродинамического давления на протяжении всего движения. И вот почему так захватывающе увидеть ее на Ferrari F80. Это автомобиль, который сможет полностью раскрыть все возможности активной подвески.

Не стоит недооценивать другие три производственных автомобиля с активной подвеской, которые мы видели до сих пор. Все три впечатляющи, но каждый из них - это массивный четырехдверный автомобиль, который использует активную подвеску для обеспечения широкого разброса между качеством хода и производительностью. Taycan Turbo GT - наиболее ориентированный на трек автомобиль из всех, использующих активную подвеску, но даже это 4 925-фунтовый седан.

Ф80 не является самым легким автомобилем в мире - Ferrari сообщает о сухом весе 3 362 фунта, и стоит отметить, что "сухой" вес берется без учета жидкостей, необходимых для движения. Таким образом, реалистичный вес автомобиля составляет 3 500 фунтов. Но это настоящий гиперкар с 1 200 лошадиных сил от своей гибридной, полноприводной, среднемоторной V-6 силовой установкой, плюс огромными уровнями аэродинамического аппарата. 2 024 фунта при 155 миль в час. Это столько же аэродинамического усиления, сколько и у любого дорожного автомобиля, кроме Aston Martin Valkyrie, который генерирует 2 425 фунтов при 137 милях в час. Или, предположим, McMurtry Spéirling, если можно считать его настоящим дорожным автомобилем. Аэродинамическое усиление Ф80 сопоставимо с показателями, генерируемыми гоночным автомобилем GT3.

С такими большими аэродинамическими нагрузками крайне важно держать "платформу" автомобиля стабильной. Аэродинамическое усиление, особенно то, которое генерируется под автомобилем с помощью диффузоров, очень чувствительно к высоте подвески. Чем ниже автомобиль опускается, тем больше аэродинамического усиления вы получаете, но есть точка, где генерируемое усиление может привести к "подрезанию" подвески автомобиля, создавая ступор в потоке воздуха, который отбрасывает автомобиль обратно вверх в зловещем цикле. Если вы фанат Формулы 1, то, возможно, узнаете это как "порпойсинг", который мы видели при введении текущих правил аэродинамики с эффектом земли в 2022 году.

В общем, вы хотите сохранить автомобиль как можно более плоским и уровнем, не доводя его до "подрезания". Обычно это делается супержесткими пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости, и это вполне приемлемо в гоночном автомобиле, но для дорожного автомобиля это далеко не идеально. С активной подвеской можно дойти до того, чтобы держать автомобиль абсолютно ровно на треке, но использовать амортизаторы для реальной податливости на дороге.

Сомневаюсь, что Ferrari устранила бы все движения кузова. При управлении Purosangue есть качка, крен и погружение, поэтому у водителя есть представление о том, что делает автомобиль. Автомобиль, в котором кузов вообще не движется, вызывает очень странное ощущение. Я предполагаю, что в F80 Ferrari позволит некоторые движения кузова на улице, но сильно сдержит, если не полностью устранит их, на треке.

Основные недостатки амортизаторов TASV - стоимость и вес. Стоимость практически не имеет значения для автомобиля такого класса, но амортизаторы нуждаются в питании 48 вольт и собственной системе охлаждения. Такая установка тяжелее обычной подвески, но, очевидно, Ferrari считает, что такой компромисс стоит того. Трудно не согласиться. Активная подвеска позволяет добиться беспрецедентного контроля над динамикой транспортного средства. И Ferrari может спроектировать весь автомобиль с учетом того, что ему не нужны стабилизаторы поперечной устойчивости, соединяющие левую и правую стороны автомобиля. Поэтому здесь невозможно провести честное сравнение между активной и обычной подвеской.

Амортизатор Multimatic True Active Spool Valve, используемый на Ferrari Purosangue.

В Формуле 1 на Williams FW14B активная подвеска оказалась разрушительно эффективной. В течение сезона 1992 года Найджел Мэнселл финишировал 1-м или 2-м во всех гонках, кроме четырех. Из этих четырех? Все - отступления. Аналогично доминировал Williams FW15C 1993 года, и в 1994 году в Формуле 1 запретили электронные помощники водителям. До сих пор активная подвеска запрещена.

Нет ничего более эффективного для извлечения максимальных возможностей из автомобиля с огромной мощностью, огромным аэродинамическим усилением и огромным механическим сцеплением. И это также гарантирует, что F80 будет комфортабельным в городских условиях.

Не ожидаю, что эта система подвески будет привлекать много внимания за пределами описания F80. Тем не менее, кажется, что это ключевой ингредиент для автомобиля, то, что должно сделать F80 невероятно быстрым, но все еще пригодным для езды по улице.

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