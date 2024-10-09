Dacia Bigster: бюджетный вариант кроссовера, сделанный правильно

Автопроизводитель Dacia продолжает покорять автомобильный рынок. Модель Sandero стала лучшей продаваемой машиной в Европе в этом году, опередив когда-то популярный Volkswagen Golf. Кроме того, Duster бьется за шестое место с Tiguan. С появлением Bigster Renault, дочернее подразделение по производству бюджетных автомобилей, стремится увеличить свою долю на рынке, погружаясь в сегмент автомобилей C-класса. Несмотря на неоригинальное название, крупнейший автомобиль компании развивается в качественный продукт.

Назвав его совершенно новым автомобилем, мы видим Duster XL. По сути, это серийная версия концепта Bigster 2021 года, и, осмелимся сказать, что для бюджетного внедорожника он выглядит довольно стильно. Цены пока не объявлены, но модели Dacia обычно являются самыми дешевыми в своих сегментах.

Bigster остается пятиместным, но более просторным и оснащенным дополнительными функциями. Длина Bigster составляет 180 дюймов (4,57 метра), что значительно больше, чем у Duster. Ширина автомобиля составляет 71,2 дюйма (1,81 метра), а высота 67,3 дюйма (1,71 метра), с немного более длинной колесной базой в 106,2 дюйма (2,7 метра) для первой настоящей модели C-класса от Dacia.

С 19-дюймовыми колесами и двухцветной окраской, это не тот скромный Dacia, которого вы могли помнить. Среди новых функций - электрический багажник, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль и электропривод кресла водителя. Bigster также объединяет 10-дюймовый цифровой дисплей для водителя с сенсорным экраном 10,1 дюйма, а также предлагает двухзонный климат-контроль.

Линейка двигателей впечатляет своим разнообразием для простого внедорожника. Dacia прекратила выпуск дизельных двигателей несколько лет назад, но у Bigster есть эффективная гибридная установка. Это первый автомобиль из группы Renault, использующий конфигурацию Hybrid 155. Он состоит из поршневого двигателя, двух электрических моторов, батареи на 1,4 кВт-ч и интересной автоматической трансмиссии с четырьмя передачами для ДВС и еще двумя для электромоторов.

Четырехцилиндровый бензиновый двигатель развивает мощность 107 лошадиных сил, в то время как один из электромоторов обеспечивает дополнительные 50 л.с. Другой электромотор служит стартером/генератором. С такой силовой установкой Bigster всегда стартует в чисто электрическом режиме. Без предоставления точных цифр, Dacia утверждает, что компактный внедорожник работает в режиме нулевых выбросов в городе до 80% времени.

Более простой вариант силовой установки - TCe 140 с турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра, который получил гибридную установку. Это первый случай, когда Dacia оснащается таким ДВС, работающим по циклу Миллера и получающим преимущества от гибридной установки. Небольшой трехцилиндровый двигатель сшит с шестиступенчатой механической коробкой передач. Передний привод является стандартным, но также доступна система полного привода.

Да, Bigster можно заказать с полным приводом и тремя педалями. У этого варианта есть контроль спуска с горы и выборочные режимы вождения: Снег, Грязь/Песок, Внедорожный, Обычный и Экономичный. Duster является автомобилем с безупречной репутацией внедорожника, и его старший брат должен следовать по его стопам.

Если вам нужна экономичность, но вы не хотите гибрид, то есть вариант ECO-G 140 с трехцилиндровым 1,2-литровым турбированным двигателем. Он разработан для работы на сжиженном нефтяном газе и имеет максимальный запас хода в 900 миль (1450 километров). Это стало возможным благодаря 26,1 галлонам (99 литрам) топлива, из которых 13,2 галлона (50 литров) бензина и 12,9 галлонов (49 литров) LPG хранятся в баке под полом багажника.

Bigster совместим с несколькими интересными аксессуарами, включая двуспальную кровать, которую можно установить менее чем за две минуты, разложив заднюю сидячую парту 40:20:40. Это часть опционального набора Sleep Pack, который также включает стол для хранения и специальные отсеки для груза. Если объем багажника в 23,5 кубических фута (667 литров) вам недостаточен, то есть багажник на крыше, который выдерживает 176 фунтов (80 килограмм). Он устанавливается на модульные продольные рейлинги на крыше, которые могут быть перенастроены в поперечное положение. А еще там есть палатка.

Если Dacia правильно установит цены, то Bigster может оказаться еще одним популярным продуктом от восходящего румынского бренда. Тем не менее, он будет конкурировать в уже перенасыщенном сегменте, состоящем из множества хорошо установившихся игроков. Находясь в продаже с 2010 года, Duster (нет, не Plymouth Duster) смог сгенерировать более двух миллионов продаж. Бренд, принадлежащий Renault, уверен в том, что сможет повторить коммерческий успех Duster с его старшим братом. Дизельный двигатель увеличил бы шансы на это, но группа Renault прощается с дизелями, предпочитая вместо них гибриды.

Публичный дебют Bigster состоится на Парижском автосалоне 2024 года на следующей неделе. Цены будут объявлены в январе 2025 года, а продажи начнутся в апреле. Логика подсказывает, что он будет стоить дороже Duster, доступного в Германии от €18 950 ($20 800) до €22 150 ($24 300).

Кажется, что это не такая уж и большая скидка по сравнению с некоторыми компактными кроссоверами, продаваемыми в Америке, но стоит помнить, что европейцы платят налог на добавленную стоимость. В Германии НДС составляет 19%. В других странах этот показатель еще выше, достигая 27% в Венгрии. Хорватия, Дания, Норвегия и Швеция следуют за ними, имея ставку 25%.