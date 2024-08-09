Заряжаемый электромобиль Charger не имеет имитации переключения передач, и это немного раздражает

Компания Dodge представила множество новой информации о синтетической системе "Fratzonic Chambered Exhaust" на своем новом автомобиле Charger Daytona EV. Компания также опубликовала видео, демонстрирующее автомобиль, который делает дрифт и ускоряется, с сопровождением звука.

Система Fratzonic Chambered Exhaust использует специальный корпус, установленный в задней нижней части бампера Charger EV, совмещенный с отдельным усилителем, способным выдавать до 600 ватт. Как и большинство звуковых систем для электромобилей, выхлоп использует данные от водителя и автомобиля для настройки звука и громкости.

Конкретно, выхлоп Fratzonic использует данные, такие как ускорение и торможение, и издает звуки при включении и выключении автомобиля. Вы даже можете "разогнать" Charger EV или просто послушать его работу на холостом ходу, как любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Он также издает особый звук, если используется функция "PowerShot", которая добавляет 40 лошадиных сил на 15 секунд с нажатием кнопки.

Фото: Motor1.com

Двухминутное видео, опубликованное компанией Dodge, показывает Charger Daytona Scat Pack, ускоряющийся мимо камеры, прежде чем начать задницей дымить резину. После этого мы слышим несколько секунд "холостого хода" автомобиля. Нам кажется, что это настоящий V-8, но, очевидно, все это все еще имитация.

Что мы не слышим, странно, так это имитации переключения передач. После Hyundai Ioniq 5 N мы подозревали, что каждый спортивный электромобиль будет иметь подобную функцию, поскольку это значительно улучшает опыт вождения и придает смысл всем синтетическим звукам. Представитель Dodge подтвердил Motor1, что Charger не имеет подобной функции.

Так что даже если вам нравится приятный рычание V-8 от Charger EV, нет способа переключать передачи или "крутить" до "красной зоны". Это как установить Hemi на вариатор. И это вовсе не кажется веселым.

Вы поклонник выхлопной системы Fratzonic? Считаете ли вы, что Dodge принял правильное решение, не включая имитацию переключения передач? Дайте нам знать в комментариях.