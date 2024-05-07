Кабриолет Bentley Batur с двигателем W-12: шикарный «фен»

Мотор W-12 от Bentley продолжает свое прощальное турне. Одним из последних показов стал выход в Батур, названный в честь озера-кратера в районе Кинтамани на острове Бали, Индонезия. Это, по сути, кабриолетная версия купе Batur, выпущенного в 2022 году, но еще более эксклюзивная. Количество кабриолетов ограничено 16 единицами, в то время как модель с жесткой крышей была построена в 18 экземплярах.

Хотя это не последний Bentley с двойным турбо и 6,0-литровым двигателем, Batur Convertible является одним из последних моделей с двенадцатицилиндровым мотором. Он использует самую мощную версию W-12 на сегодня, развивая потрясающие 740 лошадиных сил и 737 фунт-футов крутящего момента. Как и следовало ожидать, кабриолет не уступает по мощности выпущенному купе. Массивный двигатель будет выведен из производства где-то летом.

Уважаемый двигатель TSI просуществовал более 20 лет, за это время мощность увеличилась почти на 40 процентов, а расход топлива снизился на 25 процентов. Вся эта мощь передается на дорогу через восьмиступенчатую роботизированную коробку передач, идеально подходящую для роскошного гран туризмо. Инженеры Bentley создали целую систему выхлопа Akrapovič из титана, включая огромные 3D-напечатанные декоративные наконечники.

Все официальные изображения показывают Batur Convertible с опущенной крышей, но мы знаем, что за сиденьями спрятано мягкое верхнее покрытие. Поднять или опустить крышу можно за 19 секунд, просто нажав кнопку. Эту процедуру можно выполнить только при скорости до 30 миль в час. Автомобильный завод в Крю обещает бесконечные варианты персонализации, настраивая каждый дюйм автомобиля.

Bentley предлагает автомобиль исключительно с двуместной компоновкой, в то время как у Continental GT Convertible есть задние места для пассажиров. По сравнению с купе с активным задним спойлером, новый кабриолет с бесконечным верхом имеет интегрированный спойлер-утка. 22-дюймовые колеса имеют другой дизайн, и теперь есть тонированный чехол, скрывающий тканевую крышу в сложенном виде.

Британская марка предлагает, что этот прототип Batur Convertible Car #0 такой же модный, как последующие серийные автомобили. Он выделяется яркой глянцевой краской Vermillion Gloss в сочетании с блестящими углеволоконными акцентами. Внутри есть вставки из розового золота, чтобы соответствовать вашему iPhone. Роскошный салон с обилием традиционных кнопок, трех старомодных приборов и аналоговых часов походит на Continental GT Convertible.

Bentley остается молчаливым по поводу цен, но, безусловно, Batur Convertible стоит как минимум 2,1 миллиона долларов, за сколько Volkswagen Group бренд запросил за распроданное купе. Это значительная наценка, учитывая, что стоимость Continental GT Speed Convertible начинается примерно от 330 000 долларов.

Хотя W-12, к сожалению, уходит, а V-10 Huracan/R8 последует вслед за ним, у VW все еще есть двигатели большого объема. Revuelto со своим V-12 предстоит долгая жизнь, в то время как Bugatti готовит к выпуску новый гиперкар V-16, который заменит Chiron.