Альпийский A110 R Ultime имеет абсурдно высокую цену

Новая модель автомобиля с четырьмя цилиндрами подтверждает, что цены на новые транспортные средства вышли из-под контроля. Количество специальных изданий моделей A110, выпущенных Alpine на протяжении лет, уже сложно подсчитать, но эта модель точно удивляет. Автомобиль с мотором в центре кузова готовится к своему прощальному выходу и стоит невероятных €330 000. По текущему обменному курсу это примерно $360 000. Да, за четыре цилиндра.

Уже жесткий A110 R получил обновление Ultime, аналогичное последней версии Renault Megane RS Ultime, с которой он разделяет турбированный 1,8-литровый бензиновый двигатель. В хот-хэтче было доступно всего 300 лошадиных сил, но теперь четырехцилиндровый агрегат настроен на выдачу 345 л.с. Однако крутящий момент остается прежним - 420 Нм.

Фото: Motor1.com

Французский Кайман получил систему запуска Launch Control, которая позволяет разгон до 100 км/ч за 3,8 секунды. Для обработки дополнительной мощности использована модифицированная двухсцепленчатая автоматическая трансмиссия, поскольку у предыдущей версии A110 с наибольшим крутящим моментом было 340 Нм, то есть на 80 Нм меньше. Интересно, что Alpine называет ее "DW6" коробкой передач, поэтому это шестиступенчатая единица, а не стандартная семиступенчатая коробка, установленная на A110.

Дорогущий купе пытается оправдать свою абсурдную цену регулируемыми амортизаторами Öhlins на всех четырех углах и титановым выхлопом Akrapovič. Кроме того, A110 R Ultime оснащен улучшенной тормозной системой с дисками AP Racing диаметром 330 мм, обладающими другими тормозными колодками и воздушными каналами для охлаждения.

Последний аккорд для легкого спортивного автомобиля стоит на кованых 18-дюймовых передних и 19-дюймовых задних колесах, обутых в шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Агрессивный обвес кузова не только придает машине угрожающий вид, но и обеспечивает дополнительное аэродинамическое давление при максимальной скорости, которое увеличилось на 160 килограмм по сравнению с A110 R Turini.

Упомянутая нами захватывающая цена относится к модели A110 R Ultime La Bleue, которую выпустят всего в 15 единиц. Это, по сути, специальное издание в рамках специального издания, включающее два оттенка синего: Alpine Vision Blue и Abysse Blue. В салоне используется синяя кожа Poltrona Frau и Sabelt. Обычная модель стоит "всего" €265 000 ($290 000) во Франции, где базовая версия A110 примерно в четыре раза дешевле, чем этот вариант, а именно €65 000 ($71 000).

Общее количество выпускаемых машин ограничено 110 единицами. На Парижском автосалоне 2024 года Alpine демонстрирует версию La Bleue наряду с электрическим хэтчбеком R290, кроссовером A390 и концептуальным автомобилем Alpenglow Hy6 с гидрогенератором и шестицилиндровым двигателем внутреннего сгорания.