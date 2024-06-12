Volkswagen Golf R 2025: 329 Horsepower, But Manual Transmission Not Included

Новый Golf дебютировал в январе, и VW продолжает намекать на камуфлированные прототипы его спортивных вариантов. Хотя мы все еще не видим, что на самом деле находится под оболочкой - это должно произойти позже, - мы знаем, что новый Golf R Mk8.5 упакован.

Это самый мощный VW Golf R в истории. У него улучшенный турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 329 лошадиных сил и крутящим моментом 310 фунт-футов. Это увеличение на 14 лошадиных сил и на 15 фунт-футов по сравнению с предыдущим Golf R. Даже есть слухи о более мощной версии Golf R Clubsport.

Фото: Motor1.com

Новому Golf R требуется 4,8 секунды, чтобы разогнаться до 62 миль в час, или 4,6 секунды с опциональным пакетом Performance. Предыдущая версия достигала 60 миль в час за 4,5 секунды, но нам придется дождаться официальных цифр для США, чтобы узнать, быстрее ли этот. Его максимальная скорость ограничена 155 миль в час, но с пакетом Performance она увеличивается до 167 миль в час.

Полный привод с векторным управлением крутящим моментом по-прежнему идет в стандартном комплекте, как и ожидалось, но только семиступенчатая автоматическая коробка передач DSG. Как подтверждено VW: "Ручная коробка передач не будет доступна после MY2024 для Golf GTI и Golf R".

Одной из функций, которая остается, является режим дрифта. VW называет его профилем дрифт-перформанса, и активация этого режима отправляет до 100 процентов мощности на задние колеса для веселого катания на покрышках. Эта технология векторного управления крутящим моментом также работает при повороте; она распределяет до 100 процентов мощности на внешнее колесо, чтобы уменьшить недоускорение. Те же 18-дюймовые тормоза с прошлого года также сохранены.

Новый Golf R сидит почти на дюйм ниже, чем предыдущая версия, и использует переднюю ось Макферсона с задней четырехрычажной. Адаптивная подвеска Dynamic Chassis Control (DCC) - которая регулирует рулевое управление, подвеску и отклик педали газа - теперь идет в стандартной комплектации в Германии. DCC был стандартным в США для 2024 года, так что мы ожидаем, что это останется правдой и для 2025 года.

Мы можем разглядеть новые визуальные подсказки, скрытые под камуфляжем. Переработанные бамперы и свежие светодиодные фонари составляют большую часть обновленного переднего конца. Задняя часть нового Golf R будет иметь светодиодные фонари IQ.Light (вдохновленные электромоделями VW) с 3D-дизайном. Он будет оснащен специальными 18- и 19-дюймовыми колесами с эмблемами R.

Фото: Motor1.com

Салон получает сенсорный экран 12,9 дюйма и цифровой приборную панель 10,2 дюйма, оба с индивидуальными графическими элементами R, GPS-хронометром для трека и G-метром для измерения времени разгона до 60 миль в час. Плохие новости? Те же сенсорные слайдеры из предыдущего Golf сохранены, но мы уже знаем, что они по крайней мере будут подсвечены. Также можно получить дисплей на лобовом стекле в качестве опции.

Мы все еще не знаем ключевые детали, такие как цена и доступность, но мы должны узнать больше о Golf R 2025, когда он поступит в продажу в США, скорее всего позже в этом году.