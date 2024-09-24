Взгляните на 2025 год: новый пикап Ram Heavy Duty стал еще более внушительным.

В 2025 году линейка грузовиков Ram HD пройдет небольшое обновление. Стало известно из тизерных изображений, где показаны новая решетка, разделенные фары и обновленный дизайн задних фонарей. Полное раскрытие 2025 Ram HD, включая информацию о двигателях, произойдет до конца года.

Как и полутоновый Ram 1500, получивший значительное обновление на 2025 год, так и Ram HD. Пока у нас нет полной информации обо всех изменениях, но это придет позже. Однако Ram проводит финальные дорожные испытания прототипов без любого камуфляжа, поэтому компания решила показать внешность с помощью нескольких тизерных изображений.

Не стоит беспокоиться о радикальных изменениях в массивном внешнем виде Ram. Вы все еще получите гигантскую решетку, но она стилизована с выдающимся выступом внизу. С обеих сторон новые фары, которые различаются в зависимости от комплектации, но все они воплощают идею разделения света.

Черная или цветная отделка разделяет верхнюю и нижнюю части фар, а сзади мы также видим новые задние фонари. По крайней мере, у Ram 2500 Rebel будут новые задние фонари. Это единственный пикап, показанный сзади на этом наборе тизеров, и это единственное очевидное изменение в этой области.

Главный вопрос - что мы не видим, а именно ряд двигателей под большим капотом Ram. Единственное, что мы можем подтвердить, это дизельная мощность Cummins, как видно на тизерах с видимыми знаками Cummins на синем и красном пикапах. Белый грузовик посередине, возможно, является базовой моделью Tradesman, судя по его незаметному серому лицу.

Мы не видим никаких маркировок на капоте относительно двигателей, но не удивляйтесь, если 6,4-литровый Hemi V-8 останется в качестве варианта начального уровня. В текущем грузовике он развивает 410 лошадиных сил и 429 фунт-футов крутящего момента.

Тем не менее, стандартный Hurricane I-6 превосходит Hemi во всех областях с 420 л.с. и 469 фунт-футов крутящего момента. Модификация Hurricane с повышенной мощностью идет еще дальше с 540 л.с., но клиенты Ram ни на что не меняются, если не преданы двигателю V-8. С уходом Hemi в 1500, его сохранение в линейке HD может помочь Ram удержать покупателей, которым абсолютно необходим V-8 в их грузовике.

Ram обещает полное раскрытие линейки 2025 HD до конца года.

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