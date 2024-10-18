Почему Porsche 911 GT3 2025 года стал значительно дороже

В 2025 году Porsche 911 GT3 стал намного дороже, чем раньше.

Теперь его цена составляет $224,495, что на $40,000 больше, чем ранее.

И это при том, что значительных улучшений практически не было.

Porsche только что обновил 911 GT3 на 2025 год. Он очень похож на предыдущую версию, но производитель внёс изменения во внешний вид, кабину и подвеску. Обновленный GT3 поколения 992.2 стал гораздо дороже, начиная с $224,495, включая $1,995 за доставку.

Его стартовая цена на $53,000 выше, чем у GT3 2023 года, и на $40,000 дороже, чем у модели 2024 года, стоимостью $171,500 и $184,550 соответственно. И это без учёта дополнительных опций, таких как новый пакет Weissach, стоимостью $19,330, или пакет Lightweight за $36,010, доступный для GT3 Touring.

Фото: Motor1.com

GT3 сохраняет свой атмосферный 4.0-литровый боковой шестицилиндровый двигатель, который по-прежнему выдаёт 502 лошадиные силы, но Porsche внёс изменения в двигатель для соответствия строжайшим экологическим нормам. Теперь он оснащён распределительными валами GT3 RS, новыми дроссельными заслонками и переработанными головками, сочетаясь с шестиступенчатой механической коробкой передач с более коротким раздаточным числом или семиступенчатым роботом.

Изменения в интерьере ещё более незначительны, Porsche установил новые дизайнерские угловатые спинки сидений из карбонового волокна. Также автопроизводитель предложит GT3 Touring с опциональными задними сиденьями, впервые в истории GT3, поскольку Porsche отмечает 25-летие модели.

Мы связались с Porsche для ясности по поводу цены. Мы обязательно обновим эту статью, как только получим обратную связь.