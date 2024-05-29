Cadillac's 2025 Optiq: Мини-внедорожник будущего с запасом хода 300 миль

Автомобиль CadillacLyriq стал одним из первых электромобилей GM на базе технологии Ultium. Теперь его дополняет более компактная модель под названием Optiq. Новый Optiq примерно такого же размера, как Equinox EV, и разделяет с ним 85,0-киловаттный аккумуляторный блок от Chevrolet. При этом Cadillac является шагом вперед почти в каждом отношении.

Optiq оснащен стандартным полным приводом и системой Super Cruise для помощи водителю, а также 300 лошадиных сил и запасом хода 300 миль - больше, чем у Equinox EV по обоим параметрам. В сравнении Chevrolet имеет 288 л.с. и запас хода 285 миль.

Фото: Motor1.com

И Optiq, и его аналог от Chevrolet могут быстро заряжаться на одной и той же скорости постоянного тока 150 киловатт. Их показатели крутящего момента также схожи; 354 фунт-фут у Optiq и 333 фунт-фут у Equinox.

Однако визуально Cadillac совершенно отличается от своего "брата" от Chevrolet. Внешне он напоминает больший Lyriq, но в более компактном исполнении. В передней части характерны вертикальные элементы освещения от Cadillac, в то время как задняя часть выглядит как уменьшенный Escalade IQ. Заднее боковое стекло также украшено геометрическими элементами, что является приятным дополнением, которое мы раньше не видели.

Интерьер Optiq шагнул даже дальше, чем у Lyriq, не имеющего такого множества уникальных комбинаций. Некоторые поверхности салона Optiq обиты 100% переработанным волокном, а деревянные вставки выполнены из смеси газетной и тюльпановой древесины. Формы интерьера гармонично дополняют друг друга, а большой 33,0-дюймовый диагональный дисплей хорошо вписывается в общий внешний вид, несмотря на свои размеры.

Фото: Motor1.com

Стандартные особенности также делают Optiq особенным. Это будет первый автомобиль Cadillac, оснащенный системой Super Cruise по стандарту, что очень важно. Другие модели в линейке автопроизводителя сложно приобрести с этой системой автоматического вождения, поэтому добавление ее сюда сделает ценность автомобиля более понятной для потенциальных покупателей. Полный привод - единственный вариант привода, который, по мнению бренда, является ключевым элементом для предложения большей ценности по сравнению с автомобилями типа Equinox EV. Также стандартная 19-динамиковая аудиосистема является улучшением по сравнению со стандартной семидинамиковой системой Lyriq.

В общем, Optiq кажется привлекательным предложением, особенно за свою цену. Cadillac оценивает стоимость старта на уровне $54 000. Производство электрического кроссовера начнется поздней осенью, и, вероятно, автомобили появятся у дилеров вскоре после этого.