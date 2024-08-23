Старт продаж Mercedes-Benz GLC Plug-In Hybrid 2025 года

Цены на новый гибрид Mercedes-Benz GLC350e 2025 года стартуют с отметки в $61,050 в Соединенных Штатах.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, который работает в паре с электрическим мотором, общая мощность составляет 313 лошадиных сил и 406 фунт-футов крутящего момента.

Благодаря батарее емкостью 24,8 кВт-ч, у GLC plug-in имеется дальность хода на электричестве до 54 миль.

Mercedes-Benz представила цены на свой среднеразмерный гибрид GLC350e, который стартует с отметки в $61,050, включая плату за доставку в $1,150.

Под капотом GLC plug-in находится 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 201 лошадиная сила и 236 фунт-футов крутящего момента. Он сопряжен с одним электрическим двигателем, которые в совокупности развивают максимальные 313 лошадиных сил и 406 фунт-футов крутящего момента.

Согласно оценкам EPA, GLC350e сможет проехать до 54 миль только на электрической энергии благодаря батарее емкостью 24,8 кВт-ч. Система быстрой зарядки постоянного тока мощностью 60 кВт позволит зарядить пустую батарею до полного за всего 30 минут, утверждает Mercedes.

Электрический крутящий момент обеспечивает заявленное время разгона до 60 миль в час всего за 6,2 секунды, с электронно ограниченной максимальной скоростью 130 миль в час или 87 миль в час в режиме полностью на электричестве.

Базовая комплектация поставляется с беспроводным Apple CarPlay и Android Auto, активной системой помощи при парковке, автоматической самовыравнивающейся пневматической подвеской и умным подушкой безопасности, разворачивающейся между двумя передними пассажирами.

Mercedes-Benz GLC350e Plug-In Hybrid 2025 года

Комплектация Цена (включая доставку) Базовая $61,050 Эксклюзив $62,700 Премиум $64,650

При выборе комплектации Exclusive вы получаете дополнительные опции, такие как аудиосистема Burmester, камера 360 градусов, дополнительная атмосферная подсветка и подсвеченные пороги дверей. В топовой комплектации Pinnacle предусмотрен дисплей head-up и стекло более высокого качества, улучшающее тепло- и звукоизоляцию.

Гибрид Mercedes-Benz GLC350e 2025 года уже доступен к продаже в дилерских центрах по всей территории США.