Цена Lexus LC500 2025 года составляет 100 425 долларов.

Лексус LC500 - одна из наименее продаваемых машин в Америке. В этом году было продано всего 1 294 автомобиля. Однако это не означает, что вам не стоит приобретать один (если у вас есть деньги). На 2025 год Лексус анонсировал небольшие обновления для своего потрясающего спортивного автомобиля с V-образным восьмизначным двигателем.

Лексус LC500 выходит на 2025 год с небольшими обновлениями и немного выше ценой. Спорткар теперь начинается с отметки в $100 425 с учетом доставки — умеренное увеличение на $625 по сравнению с моделью прошлого года. Гибрид стоит $103 575, а кабриолет является самым дорогим из группы, цена составляет $107 625.

В линейке LC на 2025 год не так много изменений, но есть несколько обновлений, на которые стоит обратить внимание. Самые значительные новшества - новые брекеты поддона, которые повышают жесткость. Новая краска Iridium Silver, тем временем, доступна во всей линейке LC - цвет заимствован из седана IS и внедорожника RX. А у гибрида с пакетом Sport появилась углепластиковая защитная пластина.

Наравне с новой краской Iridium у LC500 Convertible теперь есть выбор красной или синей крыши. Ранее это было эксклюзивом Bespoke Build, но теперь эти цвета доступны как самостоятельные варианты.

К сожалению, на 2025 год Лексус не внес никаких изменений в силовую установку. Каждый LC500 получает тот же атмосферный 5,0-литровый V-образный восемь цилиндровый двигатель, что и раньше, развивающий 471 лошадиную силу и 398 фунт-футов крутящего момента. Этого вам хватит для разгона до 60 миль в час за 4,6 секунды и разгон до максимальной скорости 168 миль в час. Все это сопряжено с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Смогут ли эти небольшие обновления увеличить продажи? Вероятно, нет. Но LC500 остается одним из последних туринговых автомобилей с атмосферным V-образным восмидесятым двигателем. И этого, вероятно, достаточно.

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