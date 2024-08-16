В 2025 году Genesis G80 начнет продаваться по цене от $58 350.

Genesis повысила цены на все комплектации седана G80 на 2025 год.

Базовая модель G80 теперь стоит $58 350, в то время как топовая версия 3.5T Sport Prestige приближается к отметке в $80 000.

На 2025 год G80 получил небольшое обновление, включая новый дизайн приборной панели с одним 27-дюймовым цифровым экраном.

Genesis G80 получил легкое обновление к модельному году 2025, и это повлекло за собой увеличение цен. Минимум, вам понадобится на $2 400 больше по сравнению с предыдущей моделью, соответственно по комплектации. В худшем случае вам придется заплатить дополнительно $4 400 за ту же комплектацию. А если вы стремитесь к флагманской версии 3.5T Sport Prestige, вам придется выложить почти $80 000.

Вот как разбиваются цифры. Все цены включают сбор в размере $1 250.

Модель/Комплектация Цена 2025 Цена 2024 Разница G80 2.5T AWD $58 350 $55 650 + $2 700 G80 2.5T Advanced AWD $63 150 $60 350 + $2 800 G80 2.5T Sport Prestige AWD $69 600 $65 200 + $4 400 G80 3.5T Sport AWD N/A $65 500 N/A G80 3.5T Sport Advanced AWD $70 850 $68 450 + $2 400 G80 3.5T Sport Prestige AWD $78 250 $74 050 + $4 200

Чтобы усугубить ситуацию, Genesis убрали комплектацию Sport из семейства 3.5T. Раньше это был самый доступный способ получить 375-сильный битурбированный V-6. Теперь вам понадобится Sport Advanced, который стоит от $70 850. Кстати, данная комплектация также имеет наименьшее годовое увеличение цены, всего лишь на $2 400. Конфигуратор на 2025 год пока не запущен, но топовая версия 3.5T Sport Prestige всего в нескольких шагах от отметки в $80 000. Предполагается, что выбор премиального цвета кузова может увеличить стоимость еще больше.

Фото: Motor1.com

Покупатели получают несколько изменений за дополнительные расходы. G80 получил легкое обновление экстерьера с незначительными модификациями передних и задних бамперов, фар и фонарей. Внутри произошли более значительные изменения с новой приборной панелью, объединяющей дисплеи водителя и центрального экрана в один 27-дюймовый экран. Центральная консоль и панель управления были пересмотрены, а новое трехспицевое рулевое колесо добавляет спортивный оттенок по сравнению со старым четырехспицевым стилем.

Genesis G80 2025 года поступит в продажу позже в этом году.