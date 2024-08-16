В 2025 году Genesis G80 начнет продаваться по цене от $58 350.

Genesis повысила цены на все комплектации седана G80 на 2025 год.
Базовая модель G80 теперь стоит $58 350, в то время как топовая версия 3.5T Sport Prestige приближается к отметке в $80 000.
На 2025 год G80 получил небольшое обновление, включая новый дизайн приборной панели с одним 27-дюймовым цифровым экраном.
Genesis G80 получил легкое обновление к модельному году 2025, и это повлекло за собой увеличение цен. Минимум, вам понадобится на $2 400 больше по сравнению с предыдущей моделью, соответственно по комплектации. В худшем случае вам придется заплатить дополнительно $4 400 за ту же комплектацию. А если вы стремитесь к флагманской версии 3.5T Sport Prestige, вам придется выложить почти $80 000.
Вот как разбиваются цифры. Все цены включают сбор в размере $1 250.
|Модель/Комплектация
|Цена 2025
|Цена 2024
|Разница
|G80 2.5T AWD
|$58 350
|$55 650
|+ $2 700
|G80 2.5T Advanced AWD
|$63 150
|$60 350
|+ $2 800
|G80 2.5T Sport Prestige AWD
|$69 600
|$65 200
|+ $4 400
|G80 3.5T Sport AWD
|N/A
|$65 500
|N/A
|G80 3.5T Sport Advanced AWD
|$70 850
|$68 450
|+ $2 400
|G80 3.5T Sport Prestige AWD
|$78 250
|$74 050
|+ $4 200
Чтобы усугубить ситуацию, Genesis убрали комплектацию Sport из семейства 3.5T. Раньше это был самый доступный способ получить 375-сильный битурбированный V-6. Теперь вам понадобится Sport Advanced, который стоит от $70 850. Кстати, данная комплектация также имеет наименьшее годовое увеличение цены, всего лишь на $2 400. Конфигуратор на 2025 год пока не запущен, но топовая версия 3.5T Sport Prestige всего в нескольких шагах от отметки в $80 000. Предполагается, что выбор премиального цвета кузова может увеличить стоимость еще больше.
Покупатели получают несколько изменений за дополнительные расходы. G80 получил легкое обновление экстерьера с незначительными модификациями передних и задних бамперов, фар и фонарей. Внутри произошли более значительные изменения с новой приборной панелью, объединяющей дисплеи водителя и центрального экрана в один 27-дюймовый экран. Центральная консоль и панель управления были пересмотрены, а новое трехспицевое рулевое колесо добавляет спортивный оттенок по сравнению со старым четырехспицевым стилем.
Genesis G80 2025 года поступит в продажу позже в этом году.