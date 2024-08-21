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Начальная цена Cadillac Escalade 2025 года составляет $89 590.

Автопроизводитель Cadillac объявил цены на свой обновленный внедорожник роскошного класса Escalade. Этот тристрочный автомобиль на рамной платформе будет стоить от $89 590, включая доставку. Это на $5 700 дороже, чем модель прошлого года.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
21.08.2024, 20:11·3 мин
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Фото: Motor1.com

Автопроизводитель Cadillac объявил цены на свой обновленный внедорожник роскошного класса Escalade. Этот тристрочный автомобиль на рамной платформе будет стоить от $89 590, включая доставку. Это на $5 700 дороже, чем модель прошлого года.

Ниже приведена полная таблица цен на 2025 год для Escalade, охватывающая стоимость каждой комплектации, а также различия между задним и полным приводом, который предлагается за дополнительные $3 000 на всех вариантах, за исключением Escalade V, где он идет в стандартном комплекте.

2025 Cadillac Escalade

МодельЦена (с доставкой)
Luxury 2WD$89 590
Luxury 4WD$92 590
Premium Luxury 2WD$98 790
Premium Luxury 4WD$101 790
Sport 2WD$99 390
Sport 4WD$102 390
Premium Luxury Platinum 2WD$118 390
Premium Luxury Platinum 4WD$121 390
Sport Platinum 2WD$118 890
Sport Platinum 4WD$121 890
V-Series$161 990

Помимо нескольких обновлений в дизайне, Escalade 2025 года получил множество новых вариантов колес, включая доступный набор дисков диаметром 24 дюйма впервые. В салоне вас ждет 55-дюймовый экран, простирающийся по приборной панели, 35-дюймовый дисплей для водителя с сенсорным экраном и 20-дюймовый сенсорный экран для пассажира. Также имеются 12,6-дюймовые экраны на заднем сидении, если вы решите приобрести пакет Executive для второго ряда сидений. Каждая комплектация, за исключением базовой Escalade, получает систему Super Cruise, адаптивную пневмоподвеску и Magnetic Ride Control 4.0.

6,2-литровый атмосферный V-8 остался без изменений по сравнению с моделью Escalade прошлого года, развивая те же 420 лошадиных сил и 460 фунт-футов крутящего момента, работая с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Единственный другой вариант двигателя, турбированный рядный шестёрка Duramax дизель, был исключен из линейки.

Escalade V остается флагманом модельного ряда, с собственным набором обновлений фасада и внутренних отделочных элементов из карбонового волокна. Под капотом тот же великолепный 6,2-литровый наддувной V-8, развивающий 682 л.с. и 653 фунт-фута крутящего момента. Стоимость в $161 990 на $7 700 превышает цену модели 2024 года.

Начало производства Cadillac Escalade 2025 года запланировано на ближайшее время на заводе GM в Арлингтоне, штат Техас.

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