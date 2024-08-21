Начальная цена Cadillac Escalade 2025 года составляет $89 590.

Автопроизводитель Cadillac объявил цены на свой обновленный внедорожник роскошного класса Escalade. Этот тристрочный автомобиль на рамной платформе будет стоить от $89 590, включая доставку. Это на $5 700 дороже, чем модель прошлого года.

Ниже приведена полная таблица цен на 2025 год для Escalade, охватывающая стоимость каждой комплектации, а также различия между задним и полным приводом, который предлагается за дополнительные $3 000 на всех вариантах, за исключением Escalade V, где он идет в стандартном комплекте.

2025 Cadillac Escalade

Модель Цена (с доставкой) Luxury 2WD $89 590 Luxury 4WD $92 590 Premium Luxury 2WD $98 790 Premium Luxury 4WD $101 790 Sport 2WD $99 390 Sport 4WD $102 390 Premium Luxury Platinum 2WD $118 390 Premium Luxury Platinum 4WD $121 390 Sport Platinum 2WD $118 890 Sport Platinum 4WD $121 890 V-Series $161 990

Помимо нескольких обновлений в дизайне, Escalade 2025 года получил множество новых вариантов колес, включая доступный набор дисков диаметром 24 дюйма впервые. В салоне вас ждет 55-дюймовый экран, простирающийся по приборной панели, 35-дюймовый дисплей для водителя с сенсорным экраном и 20-дюймовый сенсорный экран для пассажира. Также имеются 12,6-дюймовые экраны на заднем сидении, если вы решите приобрести пакет Executive для второго ряда сидений. Каждая комплектация, за исключением базовой Escalade, получает систему Super Cruise, адаптивную пневмоподвеску и Magnetic Ride Control 4.0.

6,2-литровый атмосферный V-8 остался без изменений по сравнению с моделью Escalade прошлого года, развивая те же 420 лошадиных сил и 460 фунт-футов крутящего момента, работая с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Единственный другой вариант двигателя, турбированный рядный шестёрка Duramax дизель, был исключен из линейки.

Escalade V остается флагманом модельного ряда, с собственным набором обновлений фасада и внутренних отделочных элементов из карбонового волокна. Под капотом тот же великолепный 6,2-литровый наддувной V-8, развивающий 682 л.с. и 653 фунт-фута крутящего момента. Стоимость в $161 990 на $7 700 превышает цену модели 2024 года.

Начало производства Cadillac Escalade 2025 года запланировано на ближайшее время на заводе GM в Арлингтоне, штат Техас.