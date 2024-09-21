Топ-10 недорогих автомобилей согласно отчету Consumer Reports

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Хорошие недорогие автомобили становятся все более редкими. Средние цены на транзакции по-прежнему высоки, а рынок новых автомобилей менее $20 000 теперь стал прошлым, поэтому все больше людей ищут способы сэкономить при следующей покупке. К счастью, все еще есть несколько хороших, недорогих вариантов.

Consumer Reports составил список из 10 лучших бюджетных автомобилей, которые можно купить в первой половине 2024 года. Каждый вариант стоит чуть менее $25 000, и они включают в себя начальные седаны и кроссоверы, а также несколько премиум-вариантов, которые не разорят ваш бюджет.

Consumer Reports предоставляет более подробную информацию об каждом автомобиле на своем сайте, а также конкретные данные, такие как средние цены на транзакции и причины, по которым эти 10 моделей заняли такие высокие позиции. В любом случае, эти автомобили все являются надежными вариантами, если вы ищете что-то доступное.

Buick Envista

Фото: Motor1.com

$23 995

Единственный вариант от "роскошного" производителя – если можно так назвать Buick – это Envista. Стильный кроссовер с премиальным интерьером и мощным двигателем. Этот кроссовер от Buick развивает 137 лошадиных сил от турбированного трехцилиндрового двигателя объемом 1,3 литра и расходует до 30 миль на галлон в смешанном цикле. Новый Buick Envista начинается с $23 995 за 2025 год.

Hyundai Elantra

Фото: Motor1.com

$22 775

Хотя Hyundai Elantra не так популярен как Honda Civic и не так надежен, как Toyota Corolla, он все равно отличный компактный седан. Он стоит всего $22 775 за модельный год 2024 и поставляется с стандартным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с., в то время как гибридная версия Elantra начинается с $27 400 и расходует до 54 миль на галлон в смешанном цикле.

Hyundai Venue

Фото: Motor1.com

$21 295

Один из трех кроссоверов в этом списке, Hyundai Venue по-прежнему остается одним из самых доступных кроссоверов в Америке. На 2024 год он стоит всего $21 295 и оснащен стандартным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 121 л.с. и расходом до 31 мили на галлон в смешанном цикле. Для Venue пока нет гибридной опции, но это надежный доступный кроссовер с просторным салоном.

Kia Forte

Фото: Motor1.com

$21 145

Маленький автомобиль Kia часто теряется на фоне Honda и Toyota. Но не стоит списывать со счетов Forte. На 2024 год самый маленький седан от Kia стоит $21 145 и расходует до 41 мили на галлон в смешанном цикле. Но Forte может быть заменен или переименован в ближайшие годы.

Mazda3

Фото: Motor1.com

$25 135

У Mazda3 много характера и особенностей. За $25 135 за седан и $26 135 за хэтчбек, Mazda3 поставляется стандартно с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 191 л.с. Вы также можете выбрать модель Turbo в обеих кузовных вариантах, которая оснащена 250-сильным четырехцилиндровым двигателем и полным приводом.

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Nissan Kicks

Фото: Motor1.com

$21 340

Nissan Kicks недавно претерпел серьезное обновление к 2025 году, что означает, что модели 2024 будут скоро сняты с производства. Но если вы успеете купить новый Kicks 2024 года, то это надежный субкомпактный кроссовер с отличными стандартными системами безопасности и стартовой ценой всего $21 340. Новый Kicks добавляет такие функции, как полный привод и более премиальный интерьер.

Nissan Sentra

Фото: Motor1.com

$21 725

Самый дешевый новый автомобиль в Америке – это Nissan Versa, и он превосходен. Его старший брат, Sentra, немного дороже, но это надежный компактный автомобиль, конкурент Civic, Corolla и других. Обновленный Sentra 2024 года стоит от $21 725 и получил улучшенный дизайн и дополнительные системы безопасности.

Subaru Impreza

Фото: Motor1.com

$24 085

Subaru Impreza 2024 года доступен только в кузове хэтчбек. Subaru прекратила выпуск седана в 2023 году. Но Impreza хэтчбек по-прежнему отличный выбор для тех, кто хочет больше пространства. Он начинается с цены $24 085 и поставляется с 2,0-литровым плоским четырехцилиндровым двигателем мощностью 152 л.с. Также доступна модель RS с более мощным двигателем, выдающим 182 л.с., в качестве опции.

Toyota Corolla

Фото: Motor1.com

$23 145

Второй только после Honda Civic в этом году в списке самых продаваемых компактных автомобилей, всегда надежный Toyota Corolla входит в топ-10 лучших дешевых автомобилей по версии CR. И это не случайно. Базовая модель Corolla LE начинается всего с $23 145 с четырехцилиндровым двигателем, а вы можете перейти к гибридным моделям с расходом до 50 миль на галлон в смешанном цикле за все еще разумные $24 760.

Toyota Corolla Hatchback

Фото: Motor1.com

$24 725

Если вам нужна такая же надежность и доступность, за которую известна Corolla, но требуется место для дополнительных вещей, Toyota также предлагает хэтчбек Corolla. Corolla Hatchback начинается от $24 725 за базовую модель SE, которая поставляется с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и полным приводом. Corolla Hatchback расходует до 33 миль на галлон в смешанном цикле.