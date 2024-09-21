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Топ-10 недорогих автомобилей согласно отчету Consumer Reports

Содержание: Buick Envista Hyundai Elantra Hyundai Venue Kia Forte Mazda3 Nissan Kicks Nissan Sentra Subaru Impreza Toyota Corolla Toyota Corolla Hatchback Хорошие недорогие автомобили становятся все более
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2024, 17:12·5 мин
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Фото: Motor1.com

Содержание:

Хорошие недорогие автомобили становятся все более редкими. Средние цены на транзакции по-прежнему высоки, а рынок новых автомобилей менее $20 000 теперь стал прошлым, поэтому все больше людей ищут способы сэкономить при следующей покупке. К счастью, все еще есть несколько хороших, недорогих вариантов.

Consumer Reports составил список из 10 лучших бюджетных автомобилей, которые можно купить в первой половине 2024 года. Каждый вариант стоит чуть менее $25 000, и они включают в себя начальные седаны и кроссоверы, а также несколько премиум-вариантов, которые не разорят ваш бюджет.

Consumer Reports предоставляет более подробную информацию об каждом автомобиле на своем сайте, а также конкретные данные, такие как средние цены на транзакции и причины, по которым эти 10 моделей заняли такие высокие позиции. В любом случае, эти автомобили все являются надежными вариантами, если вы ищете что-то доступное.

Buick Envista

Фото: Motor1.com

$23 995

Единственный вариант от "роскошного" производителя – если можно так назвать Buick – это Envista. Стильный кроссовер с премиальным интерьером и мощным двигателем. Этот кроссовер от Buick развивает 137 лошадиных сил от турбированного трехцилиндрового двигателя объемом 1,3 литра и расходует до 30 миль на галлон в смешанном цикле. Новый Buick Envista начинается с $23 995 за 2025 год.

Hyundai Elantra

Фото: Motor1.com

$22 775

Хотя Hyundai Elantra не так популярен как Honda Civic и не так надежен, как Toyota Corolla, он все равно отличный компактный седан. Он стоит всего $22 775 за модельный год 2024 и поставляется с стандартным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с., в то время как гибридная версия Elantra начинается с $27 400 и расходует до 54 миль на галлон в смешанном цикле.

Hyundai Venue

Фото: Motor1.com

$21 295

Один из трех кроссоверов в этом списке, Hyundai Venue по-прежнему остается одним из самых доступных кроссоверов в Америке. На 2024 год он стоит всего $21 295 и оснащен стандартным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 121 л.с. и расходом до 31 мили на галлон в смешанном цикле. Для Venue пока нет гибридной опции, но это надежный доступный кроссовер с просторным салоном.

Kia Forte

Фото: Motor1.com

$21 145

Маленький автомобиль Kia часто теряется на фоне Honda и Toyota. Но не стоит списывать со счетов Forte. На 2024 год самый маленький седан от Kia стоит $21 145 и расходует до 41 мили на галлон в смешанном цикле. Но Forte может быть заменен или переименован в ближайшие годы.

Mazda3

Фото: Motor1.com

$25 135

У Mazda3 много характера и особенностей. За $25 135 за седан и $26 135 за хэтчбек, Mazda3 поставляется стандартно с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 191 л.с. Вы также можете выбрать модель Turbo в обеих кузовных вариантах, которая оснащена 250-сильным четырехцилиндровым двигателем и полным приводом.

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Nissan Kicks

Фото: Motor1.com

$21 340

Nissan Kicks недавно претерпел серьезное обновление к 2025 году, что означает, что модели 2024 будут скоро сняты с производства. Но если вы успеете купить новый Kicks 2024 года, то это надежный субкомпактный кроссовер с отличными стандартными системами безопасности и стартовой ценой всего $21 340. Новый Kicks добавляет такие функции, как полный привод и более премиальный интерьер.

Nissan Sentra

Фото: Motor1.com

$21 725

Самый дешевый новый автомобиль в Америке – это Nissan Versa, и он превосходен. Его старший брат, Sentra, немного дороже, но это надежный компактный автомобиль, конкурент Civic, Corolla и других. Обновленный Sentra 2024 года стоит от $21 725 и получил улучшенный дизайн и дополнительные системы безопасности.

Subaru Impreza

Фото: Motor1.com

$24 085

Subaru Impreza 2024 года доступен только в кузове хэтчбек. Subaru прекратила выпуск седана в 2023 году. Но Impreza хэтчбек по-прежнему отличный выбор для тех, кто хочет больше пространства. Он начинается с цены $24 085 и поставляется с 2,0-литровым плоским четырехцилиндровым двигателем мощностью 152 л.с. Также доступна модель RS с более мощным двигателем, выдающим 182 л.с., в качестве опции.

Toyota Corolla

Фото: Motor1.com

$23 145

Второй только после Honda Civic в этом году в списке самых продаваемых компактных автомобилей, всегда надежный Toyota Corolla входит в топ-10 лучших дешевых автомобилей по версии CR. И это не случайно. Базовая модель Corolla LE начинается всего с $23 145 с четырехцилиндровым двигателем, а вы можете перейти к гибридным моделям с расходом до 50 миль на галлон в смешанном цикле за все еще разумные $24 760.

Toyota Corolla Hatchback

Фото: Motor1.com

$24 725

Если вам нужна такая же надежность и доступность, за которую известна Corolla, но требуется место для дополнительных вещей, Toyota также предлагает хэтчбек Corolla. Corolla Hatchback начинается от $24 725 за базовую модель SE, которая поставляется с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и полным приводом. Corolla Hatchback расходует до 33 миль на галлон в смешанном цикле.

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