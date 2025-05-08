Tesla отказали в регистрации торговой марки Robotaxi для своего автономного «роботтакси».

Ведомство по патентам и товарным знакам США отказало компании Tesla в попытке торговой маркировки названия Robotaxi для самоуправляемого транспортного средства, лежащего в основе обещанной автономной службы заказа такси.

Производитель электромобилей, принадлежащий Илону Маску, уже отказался от попытки торговой маркировки названия Cybercab для транспортного средства, которое было представлено в октябре прошлого года, сославшись на то, что другие компании также стремятся к регистрации аналогичных торговых марок на основе элемента «кибер».

Компания пока не прокомментировала ни одно из этих неудачных событий, но недавно подтвердила свое намерение запустить первый проект автономного заказа такси, который будет испытан в Остине, Техас, уже через несколько месяцев.

Пользователи этой услуги будут вынуждены довериться транспортному средству без руля, поэтому любые меры безопасности будут приниматься удаленными операторами, что заставило издание Ars Technica сделать замечание: «Эти операторы, вероятно, будут довольно заняты», добавив, что «в прошлом году независимое тестирование показало, что система ‘FSD’ (полностью самостоятельное вождение) от Tesla в среднем требовала вмешательства человека каждые 13 миль, и имеется множество открытых расследований Администрацией национальной безопасности автомобильных дорог в отношении систем помощи водителю от Tesla».

По мнению USPTO, его решение отказать в регистрации торговой марки Robotaxi было обосновано доказательствами того, что термин использовался общеупотребительно в течение 10 лет или более, и стал просто описательным.