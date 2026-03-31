Chery теряет позиции под напором Tenet, а BMW продолжает борьбу: названы самые востребованные автомобили Москвы в 2026 году

В начале 2026 года структура рынка новых легковых автомобилей в Москве и Московской области остается существенно отличной от ситуации в целом по стране. Китайская марка Haval занимает в регионе лидирующие позиции: согласно данным, которыми поделился автоэксперт Сергей Целиков в Telegram, ее доля за январь и февраль достигла 11,6%.

На втором месте по популярности среди покупателей оказался бренд Geely, на который пришлось 8,4% всех регистраций новых автомобилей в первые два месяца года. Тройку лидеров замыкает молодой российский бренд Tenet, достигающий 8,1% регистраций и выступающий как альтернатива Chery.

Четвертое место в рейтинге занимает белорусский бренд Belgee с долей 7,3%. В пятерку самых популярных марок также вошла LADA, на которую пришлось 7,1% регистраций. Как подчеркивает Целиков, такой результат LADA обеспечен во многом за счет продаж в Московской области, а не в самой столице.

Среди глобальных брендов на рынке столицы сохраняет заметные позиции Toyota, ее доля составляет 3,3%. Далее следуют Mazda с показателем 3,1%, BMW – 2,8%, и Mercedes-Benz – 2,2% от новых регистраций в Москве и Подмосковье за первые два месяца года.

Всего, по информации Сергея Целикова, в январе-феврале 2026 года в Москве и Московской области было зарегистрировано 32,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3,6% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом по всей России рынок новых автомобилей сократился на 3,9%, составив в целом 160,6 тыс. новых машин.

Автор: Иван Бахарев