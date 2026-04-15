Секреты раскрыты: новый онлайн-сервис позволит определить «тоталенные» и угнанные автомобили в России

«Национальная страховая информационная система» (НСИС) и автомобильный сервис «Авто.ру» объявили о начале сотрудничества. Об этом стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы «Авто.ру». Соглашение предусматривает обмен данными об объектах страхования, которые хранятся в НСИС и будут доступны для различных бизнес-направлений.

Первым этапом реализации партнерства является интеграция сервисов НСИС в проект «Отчёты Авто.ру». Этот сервис предназначен для комплексной проверки подержанных автомобилей. В отчетах появится информация от НСИС о зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях, степени повреждений транспортных средств, данных о случаях угона или полной утраты при наличии страхового полиса каско, количестве владельцев, указанных в паспорте транспортного средства (ПТС), использовании автомобиля в качестве такси и о регионе эксплуатации машины.

Покупатели автомобилей на вторичном рынке получат возможность узнавать подробности о составленных европротоколах по данному авто, суммах страховых выплат, а также фактах передачи страховых возмещений при наступлении страховых случаев. Сведения от НСИС будут полезны для проверки автомобиля на случаи полной утраты или угона, если автовладелец получил возмещение по каско.

Специальный раздел отчета позволит ознакомиться с историей оформления страховых полисов и получить информацию о коэффициенте возраста и стажа водителя (КВС). Благодаря этим данным покупатели смогут принимать более взвешенные решения при покупке автомобиля, отмечают эксперты. Отчеты с историей владения и сведениями от НСИС позволят акцентировать внимание на важных деталях.

Напомним, ранее стало известно, что в марте 2026 года на российский рынок поступило 32,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 9%. В марте 2025 года было ввезено 29,9 тыс. автомобилей.

Автор: Иван Бахарев