Секрет успеха Geely: Monjaro 2025 — «сертификация ЕАЭС» и «революционный комфорт» за 3,4 млн рублей

Китайский производитель автомобилей Geely представил обновленную модификацию кроссовера Monjaro 2025, который выпускается на предприятии в Беларуси. Новая версия уже получила одобрение для эксплуатации на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В компании сообщили, что при модернизации модели основной упор был сделан на доработку как внешнего вида, так и интерьера. Monjaro 2025 получил свежие варианты окраски кузова, новые легкосплавные диски, а также полностью переосмысленный салон.

Одним из заметных технических усовершенствований стала подвеска с амортизаторами, которые можно регулировать в зависимости от предпочтений водителя. Такая система обеспечивает высокий уровень комфорта и улучшенную управляемость, делая автомобиль подходящим для различных дорожных условий.

Первые экземпляры обновленного кроссовера уже поступили к дилерам Geely в Беларуси. Официальный старт продаж состоится в ближайшее время. Стоимость базовой версии составляет 3,4 млн рублей, что делает новинку дешевле дорестайлинговой модификации.

Geely рассчитывает привлечь покупателей сочетанием современного дизайна, технических инноваций и доступной цены. Такой подход способствует укреплению позиций марки на рынке ЕАЭС, предлагая надежный и выгодный по стоимости автомобиль.

Ранее сообщалось, что Geely EX5 EV был отмечен за лучший дизайн на автосалоне в Турине.

Источник. Фото — Geely.