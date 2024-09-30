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Новый TANK 700 вскоре появится в продаже в России

Новые внедорожники TANK 700 появились в Москве, вызвав оживленный интерес у публики. По информации портала carsweek.ru, официальная презентация автомобиля для отечественного рынка запланирована на 1 октября текущего года.
РедакцияР
Редакция
30.09.2024, 13:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Ожидается, что к концу месяца TANK 700 уже можно будет найти у местных дилеров.

Местные СМИ также сообщают, что китайский кроссовер был замечен на автодроме ФСО в Подмосковье во время выходных дней.

Автомобиль TANK 700 построен на базе платформы D71 и является самым крупным представителем китайского премиального бренда. Его размеры составляют 5090 х 2061 х 1952 мм, с колесной базой в 3000 мм. В салоне комфортно разместятся до пяти пассажиров.

Интересно, что замеченные внедорожники TANK 700 оснащены двигателями внутреннего сгорания. Ранее генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев упоминал, что автомобиль будет представлен в России в двух версиях: чисто бензиновой и гибридной.

Известно, что модификация TANK 700 с ДВС оснащена турбированным V6 объемом 3 литра и мощностью 360 л.с. Гибридная версия автомобиля включает в себя 3-литровый бензиновый мотор V6 и электродвигатель (163 л.с.). Их суммарная мощность достигает 523 л.с. Гибридная система работает с 9-ступенчатой трансмиссией.

Следует отметить, что замеченные в Москве машины имели серебристый и зеленый оттенки. Кроме того, будущим покупателям будут доступны варианты автомобиля с белым и черным кузовом. Внутренняя отделка представлена коричнево-черной цветовой гаммой. TANK 700 оборудован мультимедийной системой с 16,2-дюймовым экраном, цифровой приборной панелью и головным дисплеем.

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