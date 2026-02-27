В России в рекордные сроки построили новый автомобильный завод: «Такого не делал еще никто»

Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявили о расширении стратегического сотрудничества и завершении масштабного технического обновления новой производственной площадки в Санкт-Петербурге. Здесь планируется организовать выпуск автомобилей под новым российским брендом Jeland, сообщили в пресс-службе «АГР».

В компании подчеркнули, что этот проект реализуется в рамках долгосрочной стратегии, нацеленной на создание современной автомобильной экосистемы в России. Основное внимание уделяется международному технологическому сотрудничеству, локализации ключевых производственных компетенций и устойчивому развитию промышленного сектора.



Фото: Автоновости Дня

Речь идет о создании современного предприятия на территории бывшей производственной площадки в Шушарах, приобретённой холдингом «АГР» в 2024 году. При начале работ здание представляло собой практически пустые корпуса: всё оборудование было демонтировано, а инженерная инфраструктура отсутствовала. Требовалась полная модернизация производственной архитектуры и пересмотр технологических процессов.



Фото: Автоновости Дня

С июня 2025 года на территорию будущего завода стал поступать первый контейнер с металлоконструкциями, необходимыми для монтажа тяжёлых производственных линий. В общей сложности в рамках проекта было доставлено около 600 контейнеров с оборудованием и технологическими системами.

На сегодняшний день монтаж оборудования завершён, предприятие переходит к завершающим работам по наладке перед запуском производства полного цикла. Таким образом, создание новой производственной мощности заняло менее восьми месяцев, что отмечается в АГР как уникальный случай для отечественного автопрома.



Фото: Автоновости Дня

Проект реализуется с учетом актуальных требований автопрома: на предприятии установлены новые системы автоматизации, проведено комплексное техническое обновление и внедрены современные стандарты. Завод рассчитан на выпуск до 100 000 машин ежегодно. Помимо производственных корпусов, построен современный тест-трек, приведена в порядок территория — обновлены дороги и тротуары.

«Реализация проекта усиливает стратегическое партнерство холдинга «АГР» и Defetoo, отражая новую модель развития отрасли — не восстановление прежних производственных цепочек, а формирование современной технологической платформы, созданной с нуля в рамках новой автомобильной истории России», — отмечают в пресс-службе.

Ранее стало известно, что холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo готовят запуск автомобилей Jeland. О начале нового производства компаний объявили в феврале 2026-го. Новинки, как подчеркивалось ранее, будут разрабатываться с учётом специфики российского рынка, сочетая выразительный внешний вид, надежность и технологичность, что позволит эксплуатировать машины в отечественных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, как сообщалось ранее, автомобильный бренд Jeland получил ОТТС на три модели кроссоверов: C5, C6 и C7. В документах на модели С5 и С7 указано ООО «АГК», входящее в структуру «АГР Холдинга» и занимающееся производством автомобилей Tenet в Калуге, на бывшем заводе Volkswagen. Сертификат на C6 принадлежит другой компании холдинга — ООО «АГМ», по адресу которой расположен бывший завод General Motors в Шушарах, где и развернется новое производство.

Иван Бахарев