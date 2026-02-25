"УАЗы с новым мотором: как легендарные внедорожники справились с 30-градусным морозом — «Такого на УАЗах еще не было»"

Ульяновский автомобильный завод завершил очередной этап испытаний: на предприятии успешно прошли зимние калибровочные тесты внедорожников и грузовиков УАЗ, оснащённых новым 2,0-литровым дизельным двигателем. Ожидается, что этот силовой агрегат начнут устанавливать на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» уже в 2026 году.

По данным пресс-службы автозавода, мотор уверенно запускался при температуре минус 30 градусов. В ходе испытаний инженерная команда провела полную калибровку работы нового дизеля в условиях суровой зимы. Особое внимание уделялось работе турбонаддува, катализатора и сажевого фильтра — все эти компоненты отлично справились с поставленными задачами в экстремальных температурах, отметили в компании.

«Впереди — завершение ресурсных тестов в 100 000 км реальной эксплуатации, к которым мы приступили в прошлом году», — уточнили представители УАЗа.

Стоит отметить, что дизельная версия коммерческого грузовика УАЗ «Профи» уже прошла сертификационные процедуры: в декабре прошлого года модель получила одобрение типа транспортного средства. Как грузовик, так и внедорожники «Патриот» и «Пикап» будут комплектоваться локализованным 2,0-литровым турбодизелем Sollers-550010. Этот двигатель производится по лицензии JAC на заводе «Соллерс» в Елабуге.

Согласно одобрению типа транспортного средства, новый дизельный мотор выдаёт 136 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 320 Нм. Для сравнения, бензиновый двигатель ЗМЗ-409 Про на нынешних модификациях «Профи» развивает 150 л. с., но уступает дизелю по тяговитости — максимальный момент составляет только 235 Нм.

В паре с новым дизелем будет работать шестиступенчатая механическая трансмиссия JAC LC6T32 — впервые такая коробка появится на автомобилях УАЗ. Её производство также локализовано и реализуется по лицензии JAC на территории Заволжского моторного завода в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что рестайлинговый УАЗ «Патриот», для которого тоже готовится новый двигатель, дебютирует позже первоначальных планов — не раньше третьего квартала 2026 года. Пресс-служба автозавода поясняет: вместе со внедорожником планируется обновление всей модельной линейки, построенной на его платформе.

Тем временем компания «Соллерс», владеющая Ульяновским автозаводом, запускает масштабные инвестиционные проекты: они предусматривают не только выпуск новых моделей, но и создание современных производственных мощностей, а также глубокую реорганизацию предприятий УАЗа и ЗМЗ. В течение текущего и следующего годов в развитие ульяновской площадки будет вложено 12,5 млрд рублей.

Автор: Иван Бахарев