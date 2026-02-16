Исторический прорыв: первый кроссовер Exeed оснащён тормозами, как у самолётов Boeing и Airbus

Компания Exeed анонсировала скорый запуск нового премиального внедорожника поколения 3.0 — Exeed Exlantix EX7. Одной из ключевых особенностей станет внедрение полностью электромеханической системы торможения (EMB), схожей с технологиями, применяющимися в современных пассажирских авиалайнерах, таких как Airbus A350 и Boeing 787.

Как отметили в пресс-службе Exeed, одновременно с появлением EMB в автомобиле будет обновлено до версии 3.0 решение Exeed Flying Chassis. Совместная работа новых технологических платформ призвана вывести управляемость автомобиля на принципиально новый уровень.

Система EMB, по информации компании, полностью избавлена от традиционных гидравлических магистралей. Управление тормозными механизмами на каждом колесе осуществляется посредством электрических сигналов, что позволяет достичь высочайшей точности и мгновенного отклика.

В Exeed подчеркивают, что новая архитектура торможения обеспечивает распределение усилия за доли миллисекунд и отличается компактными размерами. EMB станет одним из ключевых компонентов интеллектуальных систем управления автомобилем. Помимо этого, для повышения безопасности предусмотрено резервирование системы.

Разработка EMB заняла инженерам Exeed три года, и результатом стала технология, сочетающая динамичность, безопасность и интеллектуальные возможности. Интеграция с обновленной платформой Flying Chassis 3.0 позволила создать своеобразную "интеллектуальную нервную систему", значительно улучшающую устойчивость и безопасность внедорожника в различных дорожных условиях.

Появление EMB в модели EX7 становится для Exeed стратегическим шагом, подчеркивающим стремление компании занять лидирующие позиции в сегменте премиальных и высокотехнологичных автомобилей. Массовое внедрение EMB, по мнению бренда, может иметь для рынка сравнимое значение с появлением системы ABS в прошлом.

Эксперты ожидают, что появление Exlantix EX7 ускорит переход автомобильной отрасли к полностью электрическим и электронным системам управления. Благодаря технологиям из авиации, новинка станет одной из первых моделей, воплощающих подобные решения на практике.

Официальный дебют Exeed Exlantix EX7 в Китае запланирован на первый квартал 2026 года. На российском рынке новая модель рассматривается как часть расширения линейки Exlantix, что позволит бренду упрочить позиции в сегменте автомобилей с альтернативными источниками энергии.

Напомним, ранее компания Exeed завершила зимние испытания гибридного купе Exlantix ES, который с лета прошлого года доступен российским покупателям. Тесты прошли в китайском городе Якэши при температуре до -30°C, где автомобиль уверенно показал себя как на заснеженной трассе, так и на ледовом покрытии.

Автор: Иван Бахарев