Новые двигатели для внедорожников «Нива» будут уникальными, заявил АвтоВАЗ

Ведущий автопроизводитель «АвтоВАЗ» анонсировал кардинальное обновление полноприводных моделей LADA. Компания планирует оснастить внедорожники Niva Legend и Niva Legend новыми двигателями объемом 1,8 литра вместо устаревшего 1,7-литрового агрегата мощностью 80-83 л.с. Эту информацию раскрыл источник, близкий к автопроизводителю.

По его словам, базовые версии обеих моделей будут оснащены двигателями мощностью 90 л.с., которые будут обладать характеристиками, схожими с дизельными моторами. Для обычных версий Niva также будет доступен вариант мощностью 120 л.с., в то время как спортивная модель Niva Sport получит самый мощный двигатель, развивающий 135 л.с. Более подробные технические характеристики новых моторов будут представлены позже.

Необходимо отметить, что в декабре прошлого года «АвтоВАЗ» выпустил обновленную версию своего флагманского двигателя 1.8 – 1.8Evo. Он прошел более чем 25 улучшений и модернизаций, направленных на повышение надежности и долговечности. Основные компоненты, которые остались неизменными - блок и головка цилиндров.

Самым значительным обновлением стала новая конструкция шатунно-поршневой группы. Благодаря новому дизайну поршней исключается контакт клапанов с поршнями в случае обрыва ремня ГРМ. Ранее подобные ситуации требовали ремонта на сумму около 150 тысяч рублей, теперь же стоимость устранения последствий обрыва ремня не превысит 30 тысяч рублей.

Кроме того, инженеры «АвтоВАЗа» провели серьезные изменения в системе питания топливом. Благодаря этому автомобили LADA Vesta с новым двигателем избавились от неприятных рывков на первой и второй передачах, о которых жаловались владельцы предыдущих моделей «Вест» с мотором объемом 1,8 литра.