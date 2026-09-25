АвтоВАЗ начал тестировать автомобили «Лада» с турбированными двигателями и гибридными силовыми установками

«АвтоВАЗ» начал тестировать новые версии кроссовера LADA Azimut, оснащенные турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. Об этом журналистам рассказал президент компании Максим Соколов во время церемонии запуска производства модели.

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«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций „Азимута“ — с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда LADA, самых локализованных автомобилей на российском рынке», — сказал Максим соколов.

Также 25 сентября совету директоров «АвтоВАЗа» должны были представить полноприводный гибридный LADA Azimut мощностью около 500 лошадиных сил. Ранее Соколов сообщал, что автомобиль получит подключаемую гибридную силовую установку, сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды и проезжать на бензине и электричестве до 1100 километров.

В апреле «АвтоВАЗ» направил в Роспатент заявку на регистрацию потенциального названия гибридной версии LADA Azimut. В документе фигурировал товарный знак LADA PHEV 4WD: аббревиатура PHEV указывает на подключаемый гибрид, а обозначение 4WD — на полный привод.

Между тем на заводе в Тольятти уже запущено серийное производство «стандартного» LADA Azimut. Модель получила два атмосферных двигателя объемом 1,6 (122 л. с.) и 1,8 литра (135 л. с.). В дальнейшем линейку силовых установок планируется дополнить 1,5-литровым турбомотором в сочетании с классическим «автоматом».