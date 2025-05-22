Внешний вид этого Lamborghini навеян героем из фильма "Маска"

Дизайнеры итальянского Lamborghini проявили свое мастерство, поработав над внешним видом суперкара Revuelto. Однако тюнеры из компании Creative Bespoke решили пойти еще дальше и представили модернизированную версию этого автомобиля, которая поражает своим дерзким дизайном. Можно сказать, что это далеко не классика, а что-то вроде того, что делает ателье Mansory.

Фото: Carsweek.ru

Заявленная цель команды Creative Bespoke – сделать суперкар максимально ярким и выразительным. Результат превзошел ожидания: автомобиль покрыт ярко-зеленым цветом, с большим количеством элементов из углеродного волокна.

Передний сплиттер модернизированного Revuelto увеличен в размерах и покрашен в тот же яркий цвет, что и кузов. Дополнительные зеленые элементы размещены под фарами, что придает автомобилю еще больше экстравагантности.

Капот с новым дизайном оснащен крупными вентиляционными отверстиями и боковыми "жабрами" из углеродного волокна. Аэродинамические "плавники" на переднем сплиттере дублируются за передними колесами.

Несмотря на свою экстравагантность, автомобиль был продан очень быстро по цене 780 000 долларов или 62 205 000 рублей, что свидетельствует о высоком спросе на такие уникальные тюнингованные проекты.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наша редакция писала о стоимости самого дорогого цвета кузова для Lamborghini, и теперь мы видим, что тюнинговые мастера из Creative Bespoke идут дальше, создавая по-настоящему уникальные проекты.