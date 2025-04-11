Рынок лизинга автотехники насчитывает около 30 тысяч единиц.

Российские лизинговые компании накопили рекордное количество автомобилей в своих стоках - порядка 30 тысяч единиц. Половина этого числа, по оценке экспертов издания «Коммерсант», приходится на грузовой транспорт.

Уже в прошлом году началась негативная динамика. Объем изъятых машин на балансах лизингодателей в 2024 году увеличился более чем в три раза. Главные причины - слабая платежеспособность бизнеса из-за высоких процентных ставок и увеличение цен из-за роста утильсборов.

Компания «Европлан» сообщила о наличии в собственном стоке 3,5 тысячи единиц, из которых 40% - легковые автомобили и 31% - грузовые машины.

Опрос, проведенный изданием «Коммерсант», показал, что большинство изъятых автомобилей в лизинговых стоках - грузовые машины. Глава компании КАМАЗ Сергей Когогин оценил количество грузовиков среди изымаемых машин в 20 тысяч. Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков предупредил о возможных негативных последствиях на рынке грузовой автотехники.

Директор по рейтингам финансовых институтов АКРА Алла Борисова отметила, что большая часть излишков касается китайской техники, приобретенной в лизинг между 2022 и 2023 годами. Китайские грузовики теряют в цене гораздо быстрее, чем европейские аналоги.

Из-за сложившейся ситуации лизингодатели изучают возможность открытия собственных точек продаж. Чтобы снизить издержки, компании предлагают своим клиентам скидки.

Более подробно о текущей ситуации на рынке лизинга эксперты поделятся на форуме автобизнеса «FinAuto - 2025. Финансовые инструменты рынка», организованном агентством «АВТОСТАТ» 18 апреля в Москве.