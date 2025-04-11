Главная Новости Легковые автомобили Рынок лизинга автотехники насчитывает около 30 тысяч единиц.
Новости

Рынок лизинга автотехники насчитывает около 30 тысяч единиц.

Лизинговые компании в России сталкиваются с избыточными автомобилями. Эксперты рассказывают об увеличении стока грузовой техники и планах лизингодателей на будущее. Узнайте подробности на форуме "FinAuto — 2025" в Москве 18 апреля.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.04.2025, 13:31·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Российские лизинговые компании накопили рекордное количество автомобилей в своих стоках - порядка 30 тысяч единиц. Половина этого числа, по оценке экспертов издания «Коммерсант», приходится на грузовой транспорт.

Уже в прошлом году началась негативная динамика. Объем изъятых машин на балансах лизингодателей в 2024 году увеличился более чем в три раза. Главные причины - слабая платежеспособность бизнеса из-за высоких процентных ставок и увеличение цен из-за роста утильсборов.

Компания «Европлан» сообщила о наличии в собственном стоке 3,5 тысячи единиц, из которых 40% - легковые автомобили и 31% - грузовые машины.

Опрос, проведенный изданием «Коммерсант», показал, что большинство изъятых автомобилей в лизинговых стоках - грузовые машины. Глава компании КАМАЗ Сергей Когогин оценил количество грузовиков среди изымаемых машин в 20 тысяч. Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков предупредил о возможных негативных последствиях на рынке грузовой автотехники.

Директор по рейтингам финансовых институтов АКРА Алла Борисова отметила, что большая часть излишков касается китайской техники, приобретенной в лизинг между 2022 и 2023 годами. Китайские грузовики теряют в цене гораздо быстрее, чем европейские аналоги.

Из-за сложившейся ситуации лизингодатели изучают возможность открытия собственных точек продаж. Чтобы снизить издержки, компании предлагают своим клиентам скидки.

Более подробно о текущей ситуации на рынке лизинга эксперты поделятся на форуме автобизнеса «FinAuto - 2025. Финансовые инструменты рынка», организованном агентством «АВТОСТАТ» 18 апреля в Москве.

Источник

Легковые автомобили (247)Грузовые автомобили (60)F&i (44)Лизинг (6)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация