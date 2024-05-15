Сто лет тому вперед. Jetour Dashing тест-драйв CARS.RU

В отношении Jetour Dashing фраза “футуристичный дизайн” не является избитой, а применима на 100%. Это касается как внешнего оформления, так и оснащения салона.
Посадка водителя высокая и свободная, стойка руля не выступает и ногам не мешает. А центральная консоль и вовсе выполнена застывшей в полете деталью, напоминающей Парящий мост в парке “Зарядье” в Москве.
Кресло пилота со спортивным профилем, регулировками в 6 направлениях, памятью, подогревом/вентиляцией.
Руль, сплющенный сверху и снизу, с двумя шариками-джойстиками по бокам, будто бы от космического глайдера. В руках сидит и управляется отлично. Коле Герасимову из фильма “Гостья из будущего” точно понравилось бы.
Приборный щиток отображает самые основные параметры: обороты, скорость, запас топлива и температура двигателя. Белые цифры на черном фоне, идеально! И разве что предупреждающие пиктограммы горят красным.
Ну что, полетели? Кнопка запуска двигателя находится справа от руля, слева - снимаем ручной тормоз. Ищем селектор переключения передач привычно, на консоли под рукой. Не находим. Чтобы получить Drive, тянем вниз подрулевой рычаг справа. Обратите внимание на пиктограмму: два нажатия вниз (как двойной клик по мышке) включает круиз-контроль. На рычаг слева под рулем возложено немало функций: поворотники, дальний/ближний свет и дворники. Привыкаешь к этому раскладу довольно быстро.
В топовом варианте Jetour Dashing оснащен двигателем 1.6T, мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В свободном движении автомобиль действует надежно и предсказуемо: разгон, обгоны и торможения. Толкаясь по пробкам, на подъеме или с вывернутыми при перестроении с места колесами, робот может допускать ошибки и подтормаживать. А из-за дополнительного нажатия на педаль газа - срывать колеса, одинаково сильно как на сухом, так и мокром асфальте.
Наш “космический аппарат” под завязку нашпигован электроникой.
Системы помощи водителю SmartTravel:
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA)
- Предупреждение при открывании дверей (DOW)
- Система помощи при перестроении (LCW)
- Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS)
- Адаптивный круиз-контроль
- Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW)
- Система аварийного торможения (AEBS)
- Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA)
Технологии:
- Система кругового обзора 360°
- Функция обзора пространства под автомобилем
- Дисплеи на передних дверях для отображения показателей окружающей среды
- Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5)
- Ионизатор воздуха
- Мониторинг угарного газа
- Интеллектуальное голосовое управление
- Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах
Общение с автомобилем и почти все его настройки доступны через дисплей-тачскрин 15,6”. Функций много, некоторые из них, как например подогрев руля, спрятаны так глубоко в меню, что порой начинаешь сомневаться в их доступности.
Второй ряд сидений в Jetour Dashing вполне просторный и даже имеет подогрев и регулировку наклона спинки. Но очевидно, что этот автомобиль рассчитан по большей части на одного пилота и штурмана справа, а пассажиры - опционально и на короткие дистанции.
Зато багажник дизайнерскому кросс-купе скомпоновали практичный. По паспорту Dashing вмещает 486 литров груза. Между основным полом и малоразмерной запаской есть органайзер с отсеками для мелких вещей.
В преодолении ледяных галактических пространств помогут "Теплые опции": подогрев передних форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, лобового и заднего стекла, рулевого колеса и всех сидений.
А звездное небо можно наблюдать через панорамную крышу, с комфортной атмосферной подсветкой салона.
И если ваши космические карты еще не заправлены в планшеты, то вот вам знак. Пора действовать! Купить Jetour Dashing отличный вариант, если вы ищете инновационный и динамичный дизайн, комфорт и функциональность.