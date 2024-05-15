Сто лет тому вперед. Jetour Dashing тест-драйв CARS.RU

В отношении Jetour Dashing фраза “футуристичный дизайн” не является избитой, а применима на 100%. Это касается как внешнего оформления, так и оснащения салона.

Посадка водителя высокая и свободная, стойка руля не выступает и ногам не мешает. А центральная консоль и вовсе выполнена застывшей в полете деталью, напоминающей Парящий мост в парке “Зарядье” в Москве.

Кресло пилота со спортивным профилем, регулировками в 6 направлениях, памятью, подогревом/вентиляцией.

Руль, сплющенный сверху и снизу, с двумя шариками-джойстиками по бокам, будто бы от космического глайдера. В руках сидит и управляется отлично. Коле Герасимову из фильма “Гостья из будущего” точно понравилось бы.

Приборный щиток отображает самые основные параметры: обороты, скорость, запас топлива и температура двигателя. Белые цифры на черном фоне, идеально! И разве что предупреждающие пиктограммы горят красным.

Ну что, полетели? Кнопка запуска двигателя находится справа от руля, слева - снимаем ручной тормоз. Ищем селектор переключения передач привычно, на консоли под рукой. Не находим. Чтобы получить Drive, тянем вниз подрулевой рычаг справа. Обратите внимание на пиктограмму: два нажатия вниз (как двойной клик по мышке) включает круиз-контроль. На рычаг слева под рулем возложено немало функций: поворотники, дальний/ближний свет и дворники. Привыкаешь к этому раскладу довольно быстро.

В топовом варианте Jetour Dashing оснащен двигателем 1.6T, мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В свободном движении автомобиль действует надежно и предсказуемо: разгон, обгоны и торможения. Толкаясь по пробкам, на подъеме или с вывернутыми при перестроении с места колесами, робот может допускать ошибки и подтормаживать. А из-за дополнительного нажатия на педаль газа - срывать колеса, одинаково сильно как на сухом, так и мокром асфальте.

Наш “космический аппарат” под завязку нашпигован электроникой.

Системы помощи водителю SmartTravel:

Система мониторинга слепых зон (BSD)

Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA)

Предупреждение при открывании дверей (DOW)

Система помощи при перестроении (LCW)

Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS)

Адаптивный круиз-контроль

Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW)

Система аварийного торможения (AEBS)

Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA)

Технологии:

Система кругового обзора 360°

Функция обзора пространства под автомобилем

Дисплеи на передних дверях для отображения показателей окружающей среды

Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5)

Ионизатор воздуха

Мониторинг угарного газа

Интеллектуальное голосовое управление

Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах

Общение с автомобилем и почти все его настройки доступны через дисплей-тачскрин 15,6”. Функций много, некоторые из них, как например подогрев руля, спрятаны так глубоко в меню, что порой начинаешь сомневаться в их доступности.

Второй ряд сидений в Jetour Dashing вполне просторный и даже имеет подогрев и регулировку наклона спинки. Но очевидно, что этот автомобиль рассчитан по большей части на одного пилота и штурмана справа, а пассажиры - опционально и на короткие дистанции.

Зато багажник дизайнерскому кросс-купе скомпоновали практичный. По паспорту Dashing вмещает 486 литров груза. Между основным полом и малоразмерной запаской есть органайзер с отсеками для мелких вещей.

В преодолении ледяных галактических пространств помогут "Теплые опции": подогрев передних форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, лобового и заднего стекла, рулевого колеса и всех сидений.

А звездное небо можно наблюдать через панорамную крышу, с комфортной атмосферной подсветкой салона.

И если ваши космические карты еще не заправлены в планшеты, то вот вам знак. Пора действовать! Купить Jetour Dashing отличный вариант, если вы ищете инновационный и динамичный дизайн, комфорт и функциональность.