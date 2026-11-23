Спустя четыре года после возвращения в гонки на выносливость Peugeot прекращает выступления в рамках более масштабного плана Stellantis Motorsport по “refocus” усилий на клиентских соревнованиях и дорожных автомобилях, ориентированных на высокие характеристики. Наряду с немедленным уходом Peugeot 9X8 из FIA World Endurance Championship Citroen и Opel завершат участие в Formula E после окончания Season 13 летом 2027 года.

В пресс-релизе Stellantis заявила: “By focusing its motorsport capabilities on areas with a direct connection to customers and product development, Stellantis can continue to translate racing expertise into performance, technology and distinctive driving experiences across its brands.”

В подразделении, отвечающем за автоспорт, работают несколько сотен человек. При этом Stellantis “intends to retain and redeploy employees impacted” — в клиентские гоночные программы, разработку спортивных автомобилей или другие направления, связанные со стратегическим планом FaSTLAne 2030 стоимостью €60 billion.

План предусматривает 50 “product introductions and updates” в Европе, 25 из которых станут полностью новыми моделями. Представление о некоторых из них можно было получить благодаря концепт-карам, которые Stellantis показала на 2026 Paris Motor Show, включая Citroen 2CV и Peugeot E-T16. Если последний проект получит развитие в формате серийного автомобиля, он может выиграть от нового курса Stellantis в автоспорте.

При этом конкретной информации о том, как изменения отразятся на дорожных автомобилях, пока нет. Как минимум упоминаются суббренды Veloce, GTi, HF и GSE, связанные соответственно с Alfa Romeo, Peugeot, Lancia и Vauxhall-Opel.

Peugeot стала вторым производителем, который в этом году покинул высший класс World Endurance Championship. Ранее это сделала французская Alpine. Porsche, в свою очередь, завершила выступления в 2025. На фоне финансового давления на Stellantis решение прекратить программу Peugeot в WEC выглядит ожидаемым: по оценкам, ее содержание обходится примерно в €30 million, а за 29 races и four and a half years участия команда так и не одержала ни одной победы.

Разработка улучшений для автомобилей следующего года уже началась, а состав пилотов на 2027 был окончательно утвержден всего несколько недель назад.

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