Придерживайтесь ответственности: "Команда должна признать свою часть вины"

В последнем Гран При в Бразилии команда McLaren не смогла достичь ожидаемого результата, и отставание Ландо Норриса от Макса Ферстаппена в личном зачете увеличилось до 62 очков, что делает победу в чемпионате почти невозможной.

После гонки в Сан-Паулу руководитель McLaren, Андреа Стелла, выделил несколько ключевых моментов, которые команде нужно будет тщательно проанализировать в подготовке к оставшимся трем этапам сезона.

Ландо потерял лидерство с самого старта, уступив место Джорджу Расселлу. Несмотря на это, Норрис держался на второй позиции за гонщиком Mercedes до того момента, пока оба не пошли на пит-стоп, в то время как их конкуренты остались на трассе, что в итоге принесло им преимущество после того, как гонку остановили из-за дождя.

После перезапуска Ландо опустился с пятой позиции на седьмую из-за ошибки в первом повороте, которая вынудила его покинуть трассу.

«Мы должны разобраться в причинах схода с трассы Ландо, из-за чего мы потеряли несколько позиций, – сказал Стелла. – Проблемы начались еще в квалификации. Пиастри не смог показать лучший результат из-за блокировки тормозов в двух попытках».

«Несмотря на то, что мы говорим о гонщиках, команда также должна признать, что не предоставила им машины, с которыми было бы легче справиться в таких условиях. Я уверен, что оба могли бы действовать более эффективно в некоторых моментах».

«Мы столкнулись с серьезными вызовами, но обоим гонщикам нужно было просто финишировать. Мы должны были добраться до финиша, учитывая возможные проблемы, которые могли привести к сходу с гонки и к полному отсутствию очков».

Норрис в итоге финишировал шестым в Сан-Паулу, в то время как Ферстаппен праздновал яркую победу после старта с 17-й позиции».