Стелла: «Буду удивлён, если в гонке получится навязать борьбу Ferrari»

Гонщики команды McLaren успешно завершили квалификацию Гран-при в Сузуке, показав впечатляющие результаты. Оскар Пиастри занял третью позицию, уступив только представителям Mercedes, а оба пилота коллектива из Уокинга вошли в топ-5.

Руководитель McLaren Андреа Стелла отметил положительные тенденции в выступлениях команды. По его словам, отмечается определённый прогресс, который связывают с улучшением настроек и более эффективным использованием силовой установки.

Стелла пояснил, что эксплуатация силовых установок нового поколения сопряжена с трудностями. Однако совместная работа с инженерами HPP, моторостроительного подразделения Mercedes, позволила команде добиться лучших результатов на круге.

Особое внимание в квалификации было приковано к противостоянию с Ferrari. Руководитель McLaren подчеркнул, что Скудерия по-прежнему опережает его команду, однако если удастся побороться с Ferrari за подиум, это станет приятным сюрпризом.

По словам Стеллы, в этот гоночный уик-энд McLaren сделала определённые шаги вперёд и может рассчитывать на высокий результат. Вместе с тем он отметил, что для стабильной борьбы за подиум команде нужны дальнейшие модернизации и внедрение технических новинок, которые уже запланированы на следующий этап сезона.

Руководитель команды также обратил внимание на проблемы с надёжностью машины, в частности на повторяющиеся неисправности блока батарей, поставляемых HPP. В ходе третьей тренировки на болиде Ландо был установлен уже третий по счёту накопитель энергии. Сейчас специалисты McLaren работают над поиском решения и оценивают возможность восстановления второй батареи.