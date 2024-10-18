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Продажи Xcite X-Cross 8 были вынуждены отложиться.

Кроссовер Xcite X-Cross 8 не появится на российском авторынке в ожидаемый срок. Сначала информаторы называли датой начала продаж 24 октября, затем - 28 октября.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.10.2024, 14:32·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Xcite X-Cross 8 не появится на российском авторынке в ожидаемый срок. Сначала информаторы называли датой начала продаж 24 октября, затем - 28 октября. Но согласно Сергею Цыганову, владельцу Telegram-канала «Русский автомобиль», дилерам были отправлены уведомления о "неопределенной дате". Следовательно, точной даты выхода кроссовера на рынок пока нет. Дилерам остаётся лишь ждать дальнейших указаний.

Причиной задержки старта продаж стали изменения, внесенные Chery на заключительном этапе производства кроссовера. Из-за этого потребовалось оформлять новый ОТТС. Получение этого документа займет "несколько дней".

Кроме того, по словам Сергея Цыганова, «Автозавод Санкт-Петербург» вынужден пересматривать планы по выпуску автомобилей на 2025 год в связи с моделью X-Cross 8. Источники на заводе сообщают, что проект, ранее прибыльный, сейчас приносит лишь убытки.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в Китае был представлен летающий автомобиль Land and Air Vehicle от Chery.

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