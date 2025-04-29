LADA украдет покупателей у Iskra: какие модели будут в центре внимания.

Новая модель LADA Iskra вызовет интерес у широкого круга потенциальных покупателей, забрав часть клиентов у популярных «Гранты» и «Весты». Об этом заявил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, добавив, что общий объем продаж трех моделей должен увеличиться на 20 – 25%.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», отметил, что LADA Iskra будет представлена в разных ценовых сегментах наряду с Vesta и Granta. Это позволит каждой из них найти своего покупателя. Внутренняя конкуренция, вероятно, будет сильнее внутри линейки LADA Granta, однако производитель будет предлагать различные комплектации и давать возможность выбора покупателям.

По мнению коммерческого директора автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, LADA Iskra может заинтересовать примерно 20 – 30% клиентов, рассматривающих покупку «Гранты», особенно тех, кто готов потратить немного больше за улучшения в технических характеристиках и комфорте. По сравнению с LADA Vesta, новинка сможет привлечь около 10 – 15% потенциальных покупателей, хотя разница в цене невелика.

Седан LADA Iskra, по мнению аналитиков, станет наиболее популярным в России (примерно 60 – 70% от продаж). В то время как универсалы и кроссоверы могут заинтересовать другую часть клиентов. Статья «Экспертное мнение» поговорит о возможных китайских конкурентах новинки на авторынке.