Сколько в России пикапов? Эксперты посчитали их все

На данный момент пикапы занимают небольшую долю на автомобильном рынке в России. Они составляют всего 0,7% от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей в стране, по данным "Автостат".

В стране к середине текущего года число пикапов составило 331,6 тыс. штук. Из них примерно 30% или 97,1 тыс. автомобилей принадлежат японскому бренду Toyota. Mitsubishi занимает второе место с около каждым пятым пикапом в России (69,3 тыс. единиц). Ульяновский автозавод выпустил почти каждый седьмой пикап (45,4 тыс. автомобилей).

Самой популярной моделью среди пикапов на российском рынке оказался Toyota Hilux — 89,3 тыс. зарегистрированных автомобиля. Mitsubishi L200 следует за ней с 68,7 тыс. единицами. На третьем месте расположился УАЗ "Пикап" с 45,4 тыс. зарегистрированных машин.

Больше всего пикапов находится в Москве — 32,4 тыс. штук. На втором месте идет Приморский край с 19,5 тыс. пикапов. Московская область замыкает тройку лидеров с 17,1 тыс. зарегистрированных автомобилей. Также более 10 тыс. пикапов насчитывается в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае и Иркутской области.

Ранее журнал "Автоновости дня" опубликовал список самых доступных новых пикапов в России. В рейтинг вошли пять моделей от отечественных и китайских производителей.