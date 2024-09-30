В России определены даты начала продаж кроссовера Bestune T90

Флагманский кроссовер Bestune T90 от FAW должен выйти на рынок в конце октября – начале ноября 2024 года. Об этом сообщил директор отдела продаж в розницу компании «Авилон» Илья Петров.

По его словам, автомобиль будет представлен в различных версиях: с 1,5-литровым турбодвигателем объемом 170 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, а также в топовой комплектации – с двигателем объемом 2 литра в сочетании с классической "автоматической" коробкой передач. Новый Bestune T90 будет представлен в трех вариантах комплектации, стоимость пока не уточняется, однако, как заверил официальный импортер, она будет очень конкурентоспособной.

«Что касается ожидаемых продаж нового кроссовера, то они могут составить до 50% от общего объема продаж бренда FAW. Основные соперники Bestune T90 – это Chery Tiggo 7 PRO, Geely Atlas, Haval F7 и Changan CS75 Plus», - подводит итоги Илья Петров.