Подробности дизайна кроссовера OMODA C7: что скрываются под его обвесом?

В 2025 году на отечественном авторынке появится новый кроссовер OMODA C7. Уже сегодня стали известны детали внешнего вида автомобиля. Дизайн-концепция получила название «Art in Motion», что переводится как «Искусство в движении», объявили в офисе пропаганды китайского бренда.

Для создания впечатления непрерывного движения используются разнообразные оптические трюки, включая игру света и тени. Безрамочная решетка радиатора X-образной формы и плавные линии корпуса придают автомобилю солидный облик.

Особенным визуальным акцентом стала система умного динамического освещения. Огоньки мерцают, формируя разнообразные узоры, меняющиеся в зависимости от обстановки. Сбоку установлены ряды светодиодных фонарей, которые делают автомобиль по-настоящему футуристичным.

Дизайн задних фонарей OMODA C7 напоминает молнии. Новейшая технология инфракрасного освещения делает их ярче и привлекательнее.