Главная Новости Новинки Подробности дизайна кроссовера OMODA C7: что скрываются под его обвесом?
Новости

Подробности дизайна кроссовера OMODA C7: что скрываются под его обвесом?

В 2025 году на отечественном авторынке появится новый кроссовер OMODA C7. Уже сегодня стали известны детали внешнего вида автомобиля.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 17:11·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

В 2025 году на отечественном авторынке появится новый кроссовер OMODA C7. Уже сегодня стали известны детали внешнего вида автомобиля. Дизайн-концепция получила название «Art in Motion», что переводится как «Искусство в движении», объявили в офисе пропаганды китайского бренда.

Для создания впечатления непрерывного движения используются разнообразные оптические трюки, включая игру света и тени. Безрамочная решетка радиатора X-образной формы и плавные линии корпуса придают автомобилю солидный облик.

Особенным визуальным акцентом стала система умного динамического освещения. Огоньки мерцают, формируя разнообразные узоры, меняющиеся в зависимости от обстановки. Сбоку установлены ряды светодиодных фонарей, которые делают автомобиль по-настоящему футуристичным.

Дизайн задних фонарей OMODA C7 напоминает молнии. Новейшая технология инфракрасного освещения делает их ярче и привлекательнее.

Источник

Легковые автомобили (135)Китайские автомобили (361)Новинки (382)Suv (88)Кроссоверы (110)Omoda (39)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация