Обнародованы дополнительные детали об интерьере электрокроссовера Exlantix ET

Важные новости от премиального бренда Exlantix! Компания продолжает активные тесты и испытания своих последних моделей перед запуском на российский автомобильный рынок. Но теперь пресс-служба начинает раскрывать интересные детали о характеристиках новинок, особенностях дизайна и внутреннего наполнения.

Особое внимание уделяется разработке интерьера электрокроссовера Exlantix ET, который планируется к выходу на российский рынок в начале 2025 года. По последним данным, для российских покупателей будут доступны три варианта цветов салона: бежевый, серый и классический черный. В качестве материалов для обивки обещают использовать наппу, алькантару и замшу.

Инженеры Exlantix обещают высокий уровень звукового комфорта в новом кроссовере благодаря применению двойных стекол и особенностям дизайна кузова, которые способствуют снижению аэродинамического шума. Сочетание интеллектуальной пневмоподвески, амортизаторов с регулируемой жесткостью и системы активного шумоподавления позволило инженерам снизить уровень шума до 52 дБ на скорости 80 км/ч.