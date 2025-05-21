Итоги продаж автомобилей Sollers в апреле: "Ушла половина от общего числа продаж".

По последним данным статистического агентства «АВТОСТАТ», в апреле текущего года в России было реализовано 720 новых автомобилей марки Sollers. Этот показатель на 31% ниже, чем в апреле прошлого года.

Почти половина (48%) всех проданных автомобилей приходится на модели семейства Atlant, общее количество которых в апреле достигло 345 штук.

Пикап Sollers ST6 был продан в количестве 204 автомобиля, а грузовик Argo нашел своих покупателей в количестве 144 штук.

Также в прошлом месяце было продано 21 пикап Sollers ST8, 4 фургона SF1 и 2 грузовика среднего класса TR80.

Общий объем продаж новых автомобилей марки Sollers за первые четыре месяца текущего года составил 2 906 единиц. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.