Озвучены результаты продаж автомобилей «Москвич» за сентябрь

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало статистику по продажам автомобилей «Москвич» в России за сентябрь 2025 года. Согласно обнародованным данным, за первый месяц осени в стране было реализовано 1,2 тыс. новых автомобилей этой марки, что на 37% ниже результатов аналогичного периода прошлого года.

Основную долю продаж составил кроссовер «Москвич 3», на который пришлось 83% от общего объёма реализованных машин. Остальные 17% пришлись суммарно на три модели: лифтбек «Москвич 6», электрокроссовер «Москвич 3е» и кроссовер «Москвич 8».

Примечательно, что в начале осени 27,5% новых автомобилей отечественной марки были приобретены юридическими лицами. Соответственно, 82,5% автомобилей перешли в собственность физических лиц.

По итогам девяти месяцев 2025 года продажи новых автомобилей «Москвич» в России достигли 11,2 тыс. единиц. Это оказалось на 24% меньше, чем за аналогичный период с января по сентябрь 2024 года.