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Nissan представит модель, сравнимую с Lada Largus

Dacia Jogger: семиместный универсал с привлекательным ценником. Новинка вызовет интерес в Индии и Европе, оснащена мощными моторами и гибридной системой E-Tech.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.04.2025, 12:13·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Dacia Jogger в свое время стал преемником Logan MCV. Последний считается «прообразом» вазовского Lada Largus.

Новый универсал получит семиместный салон и привлекательный ценник. В компании уверены, что этого хватит, чтобы новинка стала популярна среди клиентов в Индии. На европейском рынке актуальный Dacia Jogger оценивается в сумму минимум 15 тысяч евро. Это чуть больше 1,4 млн рублей в переводе на наши деньги.

Модель Dacia Jogger представили еще в 2021 году. Универсал построили на модульной платформе CMF. Причем румынская модель чуть компактнее вазовского «Ларгуса» по размеру колесной базы. Оснащается Dacia Jogger 110-сильным литровым турбомотором. Также предлагается 101-сильная битопливная модификация.

Для любителей электрифицированного транспорта есть гибридный вариант. Ему достается система E-Tech, которую уже протестировали на европейских моделях Renault.

Ранее стало известно, что компания Dacia выпустила Duster в особой внедорожной версии Adventure.

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