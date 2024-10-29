Главная Новости Новинки Какие кроссоверы не готовы справляться с большими сугробами: мнение специалистов
Новости

Какие кроссоверы не готовы справляться с большими сугробами: мнение специалистов

Многие автолюбители не всегда различают современные кроссоверы и классические внедорожники, часто переоценивая их внедорожные возможности.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.10.2024, 10:32·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Многие автолюбители не всегда различают современные кроссоверы и классические внедорожники, часто переоценивая их внедорожные возможности.

Для снижения издержек производства, производители полноприводных кроссоверов используют систему полного привода с гидравлическими и электромагнитными муфтами. Однако это делает автомобили более доступными, но с ограничениями в использовании. При длительной пробуксовке в снегу система перегревается, и владелею приходится охлаждать ее вручную, часто выкапывая машину из снега.

Проблемы возникают у кроссоверов с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Система «робота» предотвращает перегрев, но при попытке продолжительно выбраться из сугроба, коробка работает на износ, и сцепления срабатывают из-за высокой температуры.

Установка внедорожных шин на неподходящий для них автомобиль может также привести к излишней нагрузке на коробку передач и последующей поломке. Хотя некоторые думают, что это повысит проходимость кроссовера.

Регулярное обслуживание муфты и своевременная замена масла могут предотвратить ремонт и замену деталей полного привода и коробки передач. Важно следить за состоянием всей системы полного привода и избегать езды по сильно заснеженным дорогам, для которых автомобиль данного класса не предназначен.

Недавно было объявлено, что таксопарки выразили свое недовольство китайскими автомобилями.

Источник

Новинки (352)Кроссоверы (98)Кроссовер (327)Релиз (24)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация