Какие кроссоверы не готовы справляться с большими сугробами: мнение специалистов

Многие автолюбители не всегда различают современные кроссоверы и классические внедорожники, часто переоценивая их внедорожные возможности.

Для снижения издержек производства, производители полноприводных кроссоверов используют систему полного привода с гидравлическими и электромагнитными муфтами. Однако это делает автомобили более доступными, но с ограничениями в использовании. При длительной пробуксовке в снегу система перегревается, и владелею приходится охлаждать ее вручную, часто выкапывая машину из снега.

Проблемы возникают у кроссоверов с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Система «робота» предотвращает перегрев, но при попытке продолжительно выбраться из сугроба, коробка работает на износ, и сцепления срабатывают из-за высокой температуры.

Установка внедорожных шин на неподходящий для них автомобиль может также привести к излишней нагрузке на коробку передач и последующей поломке. Хотя некоторые думают, что это повысит проходимость кроссовера.

Регулярное обслуживание муфты и своевременная замена масла могут предотвратить ремонт и замену деталей полного привода и коробки передач. Важно следить за состоянием всей системы полного привода и избегать езды по сильно заснеженным дорогам, для которых автомобиль данного класса не предназначен.

Недавно было объявлено, что таксопарки выразили свое недовольство китайскими автомобилями.