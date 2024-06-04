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Новый автомобиль для курьеров создали разработчики "Атома"

Новости в мире автомобилестроения! Создается новый фургон для курьеров на основе платформы, использованной в других моделях «Атома». Объем грузового отсека составит до 1,6 тыс. литров.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.06.2024, 17:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новости в мире автомобилестроения! Создается новый фургон для курьеров на основе платформы, использованной в других моделях «Атома». Объем грузового отсека составит до 1,6 тыс. литров. Предусмотрено место для пассажирского кресла, которое можно использовать для дополнительного груза. Масса груза до 360 килограмм, а погрузочная высота достигает 69 см, а длина - до 220 см.

Производитель оставляет возможность приобрести пассажирское сидение как опцию. Фургон будет доступен для покупки в белом цвете. В то же время, электрокар «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей и начнет поступление на конвейер Московского автозавода в третьем квартале следующего года.

Фото: Carsweek.ru

Также поступила информация о том, что отечественные электромобили «Атом» были высоко оценены в таксопарках. Новинки автомобильного рынка уже вызывают интерес у потенциальных покупателей.

Источник

АТОМ (4)

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