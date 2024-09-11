"Афера на сотни миллионов рублей: сотрудники завода «КамАЗ» в центре скандала"

По данным корпоративной газеты «Вести КАМАЗа», два руководителя Торгово-финансовой компании грузового автогиганта, используя связи с родственниками, друзьями и желающими заработать, осуществляли перепродажу востребованных шасси грузовиков, предназначенных первоначально для государственных заказчиков.

С начала весны 2021 года по март 2022 года по специальному указанию руководства автозавода «Ремдизель» имели возможность закупать грузовики со скидкой 9%, чтобы передать их заводам-изготовителям спецтехники уже со скидкой 8%. Один процент прибыли оставался у фирмы.

Автомобили с готовыми надстройками должны были быть отгружены государственным заказчикам. Однако на практике такие грузовики были реализованы частным лицам.

По версии следствия, организаторы данной мошеннической схемы придерживали себе разницу между «розничными» и «государственными» ценами. Благодаря этому секретному механизму им удалось реализовать 1500 автомобилей. Точная сумма, заработанная в результате этих нечестных сделок, не разглашается, но предполагается, что она значительна.

Ранее эксперт по автомобильной отрасли предостерегал граждан от того, что после взятия кредита на покупку автомобиля можно привлечь к себе множество дополнительных проблем.