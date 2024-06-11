Кому-то посчастливилось купить идеально сохраненный Miata 1990 года за $40 500

Автомобиль Mazda MX-5 Miata сразу же после появления на американском рынке в мае 1989 года стал настоящим хитом продаж. Стоимость родстера составляла $13,800 на момент выпуска 34 года назад, что эквивалентно $33,310 сегодня с учетом инфляции. Новый автомобиль стоит дешевле - начальная цена составляет $31,170 (включая $1,185 за доставку), однако иногда приходится переплачивать за кусочек автомобильной истории.

Недавно этот красный Mazda MX-5 Miata 1990 года выпуска был продан на сайте Bring a Trailer за $40,500. Кажется, что цена чрезмерно завышена, но этот экземпляр максимально приближен к новому состоянию, оснащен практически всеми доступными опциями и имеет всего 38 миль пробега. За три десятилетия он почти не использовался и имел всего двух владельцев. Нынешний приобрел его в октябре 2023 года.

В 1990 году Mazda предлагала всего два пакета для Miata. Пакет A включал гидроусилитель руля, обтянутый кожей руль, легкосплавные 14-дюймовые колеса и магнитолу с функцией проигрывания кассет, в то время как B дополнял его круиз-контролем и электрическими стеклоподъемниками. Кондиционер, CD-плеер, съемный жесткий верх и дифференциал с ограниченным скольжением были самостоятельными опциями. Все они были установлены на этой идеальной Miata.

Классический родстер оснащен 1.6-литровым четырехцилиндровым двигателем, развивающим 116 лошадиных сил и 110 фунт-футов крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач.

Возможно, у него не хватает мощности по сравнению с современными автомобилями, но он все равно обеспечивает массу удовольствия на извилистых дорогах. Мы просто надеемся, что новый владелец действительно будет им пользоваться. Потратить $40,000 на автомобиль - это серьезно, и если это не вписывается в ваш бюджет, всегда можно найти более доступные Miata с немного большим пробегом.